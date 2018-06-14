Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов запустили сайт "За Собянина"
На портале можно сказать спасибо мэру столицы за позитивные улучшения в жизни столицы, почитать новости объединения, посмотреть галерею участников и узнать информацию об акциях движения.
Здесь же собрана подборка видеообращений известных горожан и монологи москвичей, которые благодарят мэра за конкретные дела. Кроме того, любой зарегистрированный пользователь сайта сможет загрузить свое видео.
В команде Собянина на сегодня несколько десятков человек: деятели культуры и спорта, журналисты, общественные деятели, директора школ и благотворительных организаций. Среди них – актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман и многие другие.
Объединиться в поддержку мэра предложила некоторое время назад учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Ее призыв поддержали артисты, деятели культуры и другие известные москвичи.
"Москва – один из самых динамичных городов на Земле. Будущее у такого фантастического города тоже будет фантастическим", – отметил писатель Лукьяненко. Бизнесмен Дымов поддержал мастера пера и предложил показать всем, какой была Москва, а какой стала.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. О своем желании принять участие в выборах мэра столицы уже заявили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, муниципальный депутат Илья Свиридов, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
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