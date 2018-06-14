Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов запустили сайт "За Собянина"

Россия начала ЧМ с победы Расписание матчей ЧМ-2018 Умер Станислав Говорухин Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
партнеры
Четверг 14 июня
Лента новостей
22:05
Вышедшая из тени Шурыгина стала жертвой нападения
22:03
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
21:45
Названа главная задача сборной России на матче с саудитами
21:25
Пугачеву и Галкина охватило массовое безумие
21:23
Найдена неожиданная польза веры в Бога
20:40
На северо-западе Москвы загорелось кафе
20:36
Евросоюз подготовил санкции против США
20:33
Россиян перепугали резким повышением цен на продукты
20:09
Как Россия громила саудитов на чемпионате мира
19:55
Какая боль: Россия унизила саудитов в первом матче ЧМ-2018
19:52
Запад устроил грязную провокацию в день открытия ЧМ-2018
19:50
Напавший на полицейского пьяный дебошир отделался штрафом
19:46
Лорак погрязла в миллионных долгах
19:39
Дзюба забил третий гол в ворота сборной Саудовской Аравии
19:32
В Башкирии умер игравший с газовым баллончиком школьник
19:14
Трагедия Алана Дзагоева на ЧМ-2018
19:11
Трамп внезапно признал Крым российским
19:02
Показавшему средний палец Уильямсу заплатили как Пугачевой
18:49
Денис Черышев увеличил отрыв сборной России от команды Саудовской Аравии
18:40
Что думают в "Единой России" о пенсионной реформе
18:17
Первый гол ЧМ-2018 забил россиянин Юрий Газинский
18:09
Максакова с болью вспомнила о Говорухине
18:06
Красавица Аида Гарифуллина затмила Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018
18:00
Россиянам пообещали повышение пенсионного возраста до 80 лет
17:59
Дождались! – Путин объявил об открытии чемпионата мира в России
17:45
63-летний Владимир Кузьмин разводится с молодой женой
17:24
"Единая Россия" займется пенсионной реформой
17:20
Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера
17:19
Пенсионерка из Москвы стала звездой бразильского ТВ (видео)
17:06
Машков удивил некрасивым поступком после смерти брата
17:03
Самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу
16:54
Курсу доллара предрекли резкий скачок
16:53
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
16:49
Назван состав сборной России на матч с Саудовской Аравией
16:31
Кудрин ликует: наконец-то повысили пенсионный возраст
16:14
Из-за ЧМ-2018 Россию втянули в гей-скандал
16:06
В Волгограде выжил сбитый электричкой пешеход
15:53
Под Москвой насмерть сбили велосипедиста
15:49
У Владимира Машкова умер брат
15:35
Сирота из зависти зверски убил одноклассницу
15:30
Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
15:27
Сияющая Волочкова рассекретила новую любовь
15:06
Джигурда отказался от гражданства
15:04
Попавшую в больницу после секс-скандала Кафельникову обокрала подруга
14:38
Фестиваль цветов пройдет в Москве
14:37
Побрившегося Овечкина подняли на смех
14:37
Барановская утешила оставшегося без Лопыревой Баскова
14:20
В Татарстане с козырька балкона сняли плакавшего 53-летнего мужчину
14:09
"Болезнь его достала": друг откровенно о раке Говорухина
14:05
Пугачева поставила жесткое условие уехавшей Орбакайте
13:58
Кремль о секс-инструкции к ЧМ-2018: Россиянки сами разберутся
13:43
Сборную России обязали выиграть на старте ЧМ-2018
13:43
Правительство заявило о повышении налогов
13:35
Под Псковом нашли тела пенсионера и его сына
13:19
Лишившийся волос Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
13:18
Audi RS7: быстрее ветра
12:50
Всесильный друг Киркорова с позором проиграл суд малолетней дочери
12:50
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
12:46
Смерть Говорухина стала шоком
12:30
Ахеджакова о покойном Говорухине: Он очень изменился
12:22
Россиянин нанял киллера для убийства матери
11:57
Причина смерти Станислава Говорухина
11:52
Уволенная за фото в купальнике учительница возвращается в школу
11:48
Футболисты сборной Англии оскорбили Россию
11:42
Скончался тяжелобольной Станислав Говорухин: Редкие фото режиссера
11:37
Агурбаш рассказала о смене фамилии
11:33
Счастливые Буланова и Радимов вышли в свет
11:16
Названы хедлайнеры фестиваля Skypark Live! в Сочи
10:57
Володин: Станислав Говорухин умер
10:49
Долгий сон смертельно опасен
10:43
В Ростове на детскую площадку рухнуло дерево
10:22
В страшном ДТП под Нижним Новгородом погибла молодая пара
10:12
Ученые вычислили победителя ЧМ-2018
10:06
Россияне трое суток наблюдают за застрявшим на дереве котом
10:00
В Тюмени 10-летний мальчик упал с набережной и утонул
09:41
Парализованные принц Гарри и Меган Маркл ужаснули народ
09:31
Чуть не попрощалась с жизнью: Беременную Кудрявцеву шокировали похождения Казановой
09:13
Под Москвой Ил-76 случайно сбросил 40 тонн воды на полицейских (видео)
08:36
"Прискорбно": Джоли высказалась о дележке детей с Питтом
08:35
Говорухин без одного легкого уже не разговаривает
08:27
Душащий Крым Эрдоган сделал Путину странное предложение
07:55
Как сборная России сыграет с Саудовской Аравией на ЧМ-2018
22:06
Звезда "Папиных дочек" признала отвергнутого сына
22:03
С Бузовой случилось несчастье
21:50
Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль
21:44
Звезда "Голоса" прошлась по вечно умирающей Пугачевой
21:23
Судью-суицидника обвинили во взятке от убитого бизнесмена
20:49
Оголодавшая Савченко молит Путина о пощаде
20:48
ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"
20:37
Бандиты в масках ограбили продуктовый магазин в Уфе
19:44
Оторопелого Семенова обманом свели с Шурыгиной
19:25
"Меня убили просто": жена откровенно о состоянии Говорухина
19:13
"Остается только молиться": патриарх Кирилл о России на ЧМ-2018
18:53
Известную модель высмеяли на весь пляж из-за целлюлита
18:51
Трамвай загорелся на ходу в Нижнем Новгороде
18:32
В Подмосковье мальчика насмерть придавило футбольными воротами
18:11
Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
18:08
Премьер-министр Грузии подал в отставку
17:55
Робби Уильямс дал необычный совет российским болельщикам
17:53
ЧМ-2018 откроет девочка с синдромом Дауна
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пронырливую Цымбалюк-Романовскую выдвигают на пост мэра
СМИ: Умер Станислав Говорухин
Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице
Лежащий в грязных памперсах Осин кричит от бессилия
Володин: Станислав Говорухин умер
Петросян врезал зарвавшемуся Слепакову
Общество

Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов запустили сайт "За Собянина"

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов решили поддержать действующего мэра Москвы на предстоящих осенью выборах. Они запустили сайт движения "За Соябнина".
прочитано 316 раз

На портале можно сказать спасибо мэру столицы за позитивные улучшения в жизни столицы, почитать новости объединения, посмотреть галерею участников и узнать информацию об акциях движения.

ПО ТЕМЕ

У Собянина на выборах появился конкурент

В Москве объявлено о начале второй Перестройки

Как работает программа реновации в Москве

Здесь же собрана подборка видеообращений известных горожан и монологи москвичей, которые благодарят мэра за конкретные дела. Кроме того, любой зарегистрированный пользователь сайта сможет загрузить свое видео.

В команде Собянина на сегодня несколько десятков человек: деятели культуры и спорта, журналисты, общественные деятели, директора школ и благотворительных организаций. Среди них – актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман и многие другие.

Объединиться в поддержку мэра предложила некоторое время назад  учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Ее призыв поддержали артисты, деятели культуры и другие известные москвичи.

"Москва – один из самых динамичных городов на Земле. Будущее у такого фантастического города тоже будет фантастическим", – отметил писатель Лукьяненко. Бизнесмен Дымов поддержал мастера пера и предложил показать всем, какой была Москва, а какой стала.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. О своем желании принять участие в выборах мэра столицы уже заявили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, муниципальный депутат Илья Свиридов, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

14 июня 2018, 19:03

комментарии

Политика

Трамп внезапно признал Крым российским
Душащий Крым Эрдоган сделал Путину странное предложение
ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"
Оголодавшая Савченко молит Путина о пощаде

Шоу-бизнес

Квартиры и дачи: Говорухин оставил многомиллионное наследство
Вышедшая из тени Шурыгина стала жертвой нападения
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Пугачеву и Галкина охватило массовое безумие

Проишествия

Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Причина смерти Станислава Говорухина

Журналисты узнали, от чего умер режиссер
Спорт

Показавшему средний палец Уильямсу заплатили как Пугачевой

Британская звезда устроила провокацию в прямом эфире
Шоу-бизнес

Пугачеву и Галкина охватило массовое безумие

Звезды болели за наших футболистов
Шоу-бизнес

Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл

Барышне подобрали унылый наряд

Гороскоп

Семенович обдурила всех своей грудью
Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль
Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня

Фоторепортажи

Как Россия громила саудитов на чемпионате мира
Красавица Аида Гарифуллина затмила Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018
Самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу
Барановская утешила оставшегося без Лопыревой Баскова

Спорт

Какая боль: Россия унизила саудитов в первом матче ЧМ-2018
Запад устроил грязную провокацию в день открытия ЧМ-2018
Трагедия Алана Дзагоева на ЧМ-2018
Показавшему средний палец Уильямсу заплатили как Пугачевой

Регионы

Сирота из зависти зверски убил одноклассницу
Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
На Крымском мосту произошла трагедия
Аномалия на Сахалине массово убивает рыбу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru