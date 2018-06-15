Избирательный штаб Собянина приступил к работе

Избирательный штаб Сергея Собянина, заявившего о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, открылся в российской столице. Глава штаба Константин Ремчуков назвал это событие главной новостью сегодняшнего дня. Кроме того, по его словам, около двух тысяч волонтеров начали собирать подписи горожан в поддержку выдвижения действующего градоначальника.



Сбор подписей, напомнил Константин Ремчуков, необходим потому, что Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Таким образом мэр Москвы надеется заручиться поддержкой жителей столицы, разделяющих различные политические взгляды и принадлежащих различным организациям. "Это содержательно важно для него", – подчеркнул руководитель избирательного штаба.



Он также рассказал, что с момента объявления о намерении Собянина выдвинуть свою кандидатуру на выборах многие люди уже выразили свое желание принять участие в его кампании. Они, по словам Ремчукова, регистрируются на сайте и звонят по телефонам: "Это тысячи человек".

Как уточнил, в свою очередь, первый замглавы штаба Олег Смолкин, на сайте уже зарегистрированы примерно 3,5 тысячи человек, около 200-300 волонтеров приходят ежедневно на собеседования каждый день. "Это цифра по последним двум-трем дням", – добавил он.

Как пояснили в штабе Сергея Собянина, стать волонтером может любой желающий в любое время до выборов. При этом никаких ограничений по возрасту для кандидатов нет. Более подробно узнать о том, как войти в команду кандидата в мэры, можно в кол-центре, добавил Константин Ремчуков.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут осенью текущего года. Они состоятся в единый день голосования, 9 сентября. О намерении побороться за пост градоначальника Сергей Собянин заявил 8 июня. Сдать необходимые для выдвижения документы, подписи муниципальных депутатов и, в случае с самовыдвижением, подписи избирателей нужно до 2 июля.

Для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 6% законодателей (110 подписей). При самовыдвижении также требуется предоставить от 36,1 тысячи до 39,7 тысячи подписей избирателей в свою поддержку. Кандидатам от партий сбор подписей не нужен.