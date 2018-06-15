Избирательный штаб Собянина приступил к работе
Сбор подписей, напомнил Константин Ремчуков, необходим
потому, что Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Таким образом мэр
Москвы надеется заручиться поддержкой жителей столицы, разделяющих различные
политические взгляды и принадлежащих различным организациям. "Это
содержательно важно для него", – подчеркнул руководитель избирательного
штаба.
Он также рассказал, что с момента объявления о намерении Собянина выдвинуть свою кандидатуру на выборах многие люди уже выразили свое желание принять участие в его кампании. Они, по словам Ремчукова, регистрируются на сайте и звонят по телефонам: "Это тысячи человек".
Как уточнил, в свою очередь, первый замглавы штаба Олег Смолкин, на сайте уже зарегистрированы примерно 3,5 тысячи человек, около 200-300 волонтеров приходят ежедневно на собеседования каждый день. "Это цифра по последним двум-трем дням", – добавил он.
Как пояснили в штабе Сергея Собянина, стать волонтером может любой желающий в любое время до выборов. При этом никаких ограничений по возрасту для кандидатов нет. Более подробно узнать о том, как войти в команду кандидата в мэры, можно в кол-центре, добавил Константин Ремчуков.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут осенью текущего года. Они состоятся в единый день голосования, 9 сентября. О намерении побороться за пост градоначальника Сергей Собянин заявил 8 июня. Сдать необходимые для выдвижения документы, подписи муниципальных депутатов и, в случае с самовыдвижением, подписи избирателей нужно до 2 июля.
Для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 6% законодателей (110 подписей). При самовыдвижении также требуется предоставить от 36,1 тысячи до 39,7 тысячи подписей избирателей в свою поддержку. Кандидатам от партий сбор подписей не нужен.
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