Лукашенко побежал к Путину после дерзкой вылазки Запада

Белоруссия может разместить на своей территории российскую военную базу. Такое заявление в Минске сделали после того, как стало известно о возможном развертывании военной инфраструктуры США на территории соседней Польши.



По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, Минск хочет расширять сотрудничество с Евросоюзом, однако необходимо уменьшать напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Брюсселем, так и с Москвой. "Однако военная база США в Польше увеличит региональное "недоверие", – сказал дипломат.

Макей отметил, что размещение военной инфраструктуры Соединенных Штатов на территории соседней страны якобы для защиты от "российской агрессии" может вызвать ответную реакцию со стороны Минска. Один из возможных шагов – создание российской военной базы в Белоруссии. "Нет ничего невозможного", – добавил глава внешнеполитического ведомства.

Слова Макея последовали после просочившейся в СМИ информации о намерении Польши заплатить два миллиарда долларов за размещение постоянной военной базы США на своей территории. Как сообщало влиятельное американское издание Politico, Варшава готова нести бремя расходов на содержание объекта, чтобы сделать его менее затратным для Вашингтона.

На намерение польских властей довольно резко отреагировали в Москве. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Варшава обладает полным суверенитетом на своей территории и вольна делать то, что считает нужным. Тем не менее, добавил пресс-секретарь, Россия оставляет за собой право на ответные действия.





Американцы вряд ли оставят без внимания предложение Польши. В контексте политики по "сдерживанию России" Вашингтон на протяжении последних нескольких лет увеличивает воинские контингенты США в Европе. Так, недавно стало известно о скорой переброске в Старый Свет 650 единиц техники вооруженных сил Соединенных Штатов. Среди них – тяжелые танки М-1 "Абрамс", самоходные артиллерийские установки M-109 Paladin и многое другое.