"Обман все четче": Захарова публично пристыдила Терезу Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многочисленные обманы со стороны Терезы Мэй "проступают все четче". Она перечислила три основных факта лжи правительства Великобритании в деле об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Первое вранье заключается в том, что британские эксперты якобы установили страну изготовления химического вещества, которым отравили Скрипалей. По словам Захаровой, эти ложные данные официально опровергли эксперты из лаборатории Портон-Дауна.

Вторым обманом российский дипломат считает заявления Мэй о наличии у России мотива для покушения на перебежчика и его дочь. Опровержением этого стали факты нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов". Более того, есть несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону, считает Захарова.

Третье вранье – заявления Мэй о производстве "Новичка" в России. Представитель российского МИДа подчеркнула, что 3 мая президент Чехии опроверг это утверждение и подтвердил, что яд также производился чешскими химиками, пишет "Газета.ru".

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Не приводя доказательств, Лондон набросился с обвинениями на Москву и заявил, что для атаки использовался газ "Новичок", якобы произведенный в России. Кремль отверг все обвинения и призвал Организацию по запрещению химоружия провести открытое расследование, а Лондон – не утаивать данные по делу.