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Политика

Захарова ткнула Мэй носом в нелепые ошибки

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Терезы Мэй направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Она вспомнила безосновательное вторжение британской армии в Ирак, решение о котором было принято без поддержки большинства членов Совбеза ООН, что привело к тяжким последствиям.

Продолжение: Ситуация в Сирии. Online
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Великобритания и ее союзники намерены навести в Сирии такой же "порядок", как в Ираке, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook. Так она прокомментировала информацию о том, что британские подлодки получили приказ приготовиться к удару по Сирии.

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"Как говорится, навели в Ираке порядок, и Сирии помогут. А ведь на этих подлодках – молодые ребята, которые даже не представляют, какую судьбу они готовят Сирии, и какую судьбу готовит для них Тереза Мэй. Она потом может и извиниться. А им с этим жить", – говорится в сообщении.

Ранее в британской прессе появились сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить подлодки поближе к Сирии для подготовки к нанесению по ней удара при помощи крылатых ракет совместно с США. Также стало известно, что окончательное решение по участию в атаке еще не принято.

Напомним, война в Ираке началась весной 2003 года с вторжения на территорию страны войск США и их союзников, в частности Великобритании, с целью свержения режима Саддама Хусейна. Вопрос участия в операции британских войск вызвал раскол в кабинете премьера Тони Блэра.

Кабинет принял решение об отправке в Ирак военных лишь после заявлений Блэра о том, что Хусейн располагает оружием массового поражения. Это считают одной из самых нелепых ошибок премьера, ведь ядерные и атомные бомбы так и не были найдены.

Автор: Михаил Вштанов12 апреля 2018, 12:35

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