"Очередной позор": Украину разнесли за воскресшего Бабченко

Не успели близкие и жена журналиста Аркадия Бабченко пролить слезы скорби, как стало известно о том, что "мертвец" живее всех живых. В России и мире высказались об очередной несуразице со стороны Киева.

Так, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев назвал инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко грязной и безнравственной провокацией. Он отметил цинизм и наплевательское отношение Бабченко по отношению к его родственникам и супруге.

"Отношение его к товарищам, которые плакали и рыдали, действительно реально оплакивали его, я уже не говорю о жене… Это абсолютно безнравственно, абсолютно грязно, не по-человечески", – заявил Гусев. "И это просто для того, чтобы потом сказать, что Россия виновата во всем. Ну да Бог ему судья", – добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может прокомментировать информацию, передает РИА ФАН. "Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать", – заявил он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова нашла в инциденте и положительные стороны. "Это лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось", – написала дипломат на своей странице в Facebook.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарина Симоньян подошла к вопросу творчески. Она опубликовала в Twitter изображение с Бабченко и сообщила, что такой вид имеет ее кошка, когда провинится.

У меня кошка когда на кухне под столом насрет, ровно такой вид имеет. pic.twitter.com/dX92Xo5UDA — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 30 мая 2018 г.

Популярный блогер Анатолий Шарий также высказал свое мнение об инсценировке украинских спецслужб. По его мнению, Киев не сумел раскрыть ни одного заказного убийства, зато "смог его выдумать".

Стоит отметить, что к выходке Украины негативно отнеслось и мировое сообщество. Так, международная неправительственная организация "Репортеры без границ" возмущена, что украинские спецслужбы "в условиях информационной войны" инсценировали убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Более того, критики подобных мер нашлись и на самой Украине, сообщает телеканал "360". Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что подобные операции не должны освещаться на столь высоком уровне. "Это говорит о том, что нет государства, не работает верховенство права. Да я сегодня уже и сочувствие выказал близким и родным убиенного, а он, оказывается, жив", – подчеркнул он.

Впрочем, Украинский лидер Петр Порошенко остался равнодушен к какой-либо критике. Он лишь поздравил СБУ "с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко". "Украинские правоохранительные органы с каждым днём становятся сильнее", – написал президент в социальных сетях.

Напомним, покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко произошло 29 мая у его квартиры в Киеве. Киллер выстрелил три раза. Полиция объявила, что журналист от ранений скончался.

Однако 30 мая убитый Бабченко "ожил". Как заявил на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, все произошедшее было инсценировкой.





