Украина всех обманула: предатель Бабченко вернулся с того света

"Убитый" в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив, а его смерть была инсценировкой. Об этом на пресс-конференции заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.







Российского журналиста показали в ходе пресс-конференции главы СБУ. Грицак сообщил, что убийство было инсценировано для того, чтобы спасти Бабченко от реальных киллеров.

Руководитель СБУ отметил, что убийство журналиста якобы организовывали российские спецслужбы. С этими целями ими был завербован бывший участник так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. За совершение преступления ему предложили 30 тысяч долларов, однако украинским правоохранителям удалось предотвратить убийство.

"Служба заблаговременно получила информацию о приготовлении покушения на жизнь Аркадия Бабченко и поиска исполнителей убийства", - сказал Грицак. По его словам, в СБУ приняли решение о "проведении оперативной комбинации", что якобы помогло собрать доказательства о причастности российских спецслужб. При этом киллер, нанятый организаторами, был задержан, добавил Грицак.

Василь Грицак: Я міг би принести співчуття родині Аркадія Бабченка, але не буду цього робити. Навпаки, сьогодні я привітаю Аркадія з третім днем народження і запрошую його до зали — СБ України (@ServiceSsu) 30 мая 2018 г.

Напомним, Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году. В своих публикациях он резко критиковал внутреннюю и внешнюю политику России. Вечером 29 мая стали приходить сообщения, что его нашли мертвым в подъезде дома в Киеве. Позже появилась информация, что Бабченко выстрелили в спину из огнестрельного оружия.





Расследование случившегося только началось, а в Киеве уже назвали виновных. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко. По его словам, журналист был "настоящим другом Украины", а Москва якобы не могла смириться с его "честностью и принципиальностью".