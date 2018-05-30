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Странности в расправе над журналистом Бабченко вызвали много вопросов

Аркадий Бабченко. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com
Эксперты пытаются восстановить картину убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Обстоятельства произошедшего вызывают недоумение.

Продолжение: Убийство предателя Бабченко стало трагедией для Украины
прочитано 2795 раз

О дерзком нападении высказался киевский политолог Михаил Погребинский. Он считает, что следователям предстоит уточнить несколько любопытных деталей.

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 Убийство журналиста Бабченко в Киеве

Сюжеты Убийство журналиста Бабченко в Киеве

Во-первых, по мнению специалиста, до сих пор неясно, был ли преступник знаком с Бабченко. "Пока история выглядит очень странно. Жена была в ванной и услышала какие-то хлопки. Снайпер через окно? Или кто-то зашел? А если зашел – значит, его впустил сам Бабченко?" – вопрошает он.

Во-вторых, по-прежнему остается загадкой, какие мотивы были у убийц. "Если Бабченко вел программу на татарском канале, активно проявлял себя, мог ли он нажить себе личных врагов?" – рассуждает Погребинский.

Член Гуманитарного совета при президенте Украины Константин Бондаренко выразил мнение, что ход расследования целиком зависит от того, удастся ли полиции выйти на след преступника, пишет газета "Взгляд". Можно предположить, что местные политические силы будут раскручивать скандал. Не исключено. что президент Украины Петр Порошенко захочет использовать ситуацию, чтобы сделать очередной бездоказательный выпад в сторону российского лидера Владимира Путина.

Напомним, что Аркадия Бабченко застрелили в подъезде жилого дома в Киеве вечером 29 мая. Раненого журналиста обнаружила жена. Как писали Dni.Ru, он умер по пути в больницу. Ведется расследование.

Автор: Евгений Мышко30 мая 2018, 08:08
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