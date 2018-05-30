Убитый Бабченко оказался связан с предателем Скрипалем

Украина не имеет морального права выступать с обвинениями по делу об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, смерть беглого корреспондента станет началом очередной антироссийской кампании.

"Уже выступили с обвинениями в адрес России председатель правительства, министр иностранных дел Украины", – напомнил сенатор. Он отметил, что обвинения идут от правительства, которое так и не назвало имена убийц Олеся Бузины, Павла Шеремета. По словам Пушкова, все подобные обвинения ничтожны по своей сути.

Законодатель заявил, что убийство Бабченко даст старт очередной информационной кампании против России. Сенатор отметил, что Запад уже подхватил эту тему, в тамошних СМИ появились публикации, которые указывают, что убитый был критиком Кремля. "Все это выглядит как новая кровавая провокация", – посетовал Пушков.

По мнению сенатора, убийство Бабченко стоит в одном ряду с делом Скрипалей, в отравлении которых также кинулись обвинять Москву. "Как только намечаются позитивные тенденции, как на форуме в Санкт-Петербурге, следует контрудар", – сказал парламентарий. По его словам, убийство Бабченко произошло в тот самый момент, когда дело Скрипалей провалилось.

Напомним, Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году. Журналист критиковал внутреннюю и внешнюю политику Москвы. Вечером 29 мая он был убит в Киеве. Неизвестный киллер поджидал его в подъезде дома. По одним данным, журналист скончался на месте от трех выстрелов в спину, по другим – умер по пути в больницу.





Расследование случившегося только началось, но в Киеве уже поспешили назначить виновных. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко. По его словам, журналист был "настоящим другом Украины", а Москва якобы не могла смириться с его "честностью и принципиальностью".

О вине нашей страны косвенно заявили и западные СМИ. Американские и европейские журналисты в своих публикациях вспоминают, что Бабченко был критиком российской политики, и тем самым недвусмысленно намекают, что за преступлением может стоять Москва. При этом западные СМИ напоминают, что ранее на Украине были убиты и другие критики России: бывший депутат Денис Вороненков, участница Майдана Амина Окуева.