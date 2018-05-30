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Политика

Убитый Бабченко оказался связан с предателем Скрипалем

Аркадий Бабченко и Сергей Скрипаль. Фото: Dni.Ru
Украина не имеет морального права выступать с обвинениями по делу об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, смерть беглого корреспондента станет началом очередной антироссийской кампании.

Продолжение: Украина всех обманула: предатель Бабченко вернулся с того света
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"Уже выступили с обвинениями в адрес России председатель правительства, министр иностранных дел Украины", – напомнил сенатор. Он отметил, что обвинения идут от правительства, которое так и не назвало имена убийц Олеся Бузины, Павла Шеремета. По словам Пушкова, все подобные обвинения ничтожны по своей сути.

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Сюжеты Убийство журналиста Бабченко в Киеве

Законодатель заявил, что убийство Бабченко даст старт очередной информационной кампании против России. Сенатор отметил, что Запад уже подхватил эту тему, в тамошних СМИ появились публикации, которые указывают, что убитый был критиком Кремля. "Все это выглядит как новая кровавая провокация", – посетовал Пушков.

По мнению сенатора, убийство Бабченко стоит в одном ряду с делом Скрипалей, в отравлении которых также кинулись обвинять Москву. "Как только намечаются позитивные тенденции, как на форуме в Санкт-Петербурге, следует контрудар", – сказал парламентарий. По его словам, убийство Бабченко произошло в тот самый момент, когда дело Скрипалей провалилось.

Напомним, Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году. Журналист критиковал внутреннюю и внешнюю политику Москвы. Вечером 29 мая он был убит в Киеве. Неизвестный киллер поджидал его в подъезде дома. По одним данным, журналист скончался на месте от трех выстрелов в спину, по другим – умер по пути в больницу.


Расследование случившегося только началось, но в Киеве уже поспешили назначить виновных. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко. По его словам, журналист был "настоящим другом Украины", а Москва якобы не могла смириться с его "честностью и принципиальностью".

О вине нашей страны косвенно заявили и западные СМИ. Американские и европейские журналисты в своих публикациях вспоминают, что Бабченко был критиком российской политики, и тем самым недвусмысленно намекают, что за преступлением может стоять Москва. При этом западные СМИ напоминают, что ранее на Украине были убиты и другие критики России: бывший депутат Денис Вороненков, участница Майдана Амина Окуева.

Автор: Иван Поляков30 мая 2018, 15:05
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