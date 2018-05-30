"Убили – и слава богу": соседи обругали Бабченко

Убийство Аркадия Бабченко оставило равнодушными московских соседей журналиста. Корреспондента застрелили вечером 29 мая в Киеве.

Видео с откровениями соседей Аркадия Бабченко по дому в Москве опубликовал Telegram-канал Mash. Реакция людей оказалась довольно странной.

"Убили – и слава богу, потому что он козел!" - высказалась по поводу трагедии соседка. А ее муж вдобавок попенял корреспондентам на поздний визит. Причины такой реакции жильцы дома объяснить не пожелали, пишет Life.ru.