Помощник Порошенко предупредил украинцев о новой беде

Киев теряет управление в районах Украины, расположенных вдоль границы с Крымом. Причиной власти называют действия неких "преступных группировок".



На Украине наблюдается опасная тенденция. Это "потеря признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму", заявил постпред украинского президента на полуострове Борис Бабин. В качестве примера он привел Генический район.

Как заявил Бабин, российские власти не могут обеспечить Крым питьевой водой. Из-за этого Россия пытается дестабилизировать ситуацию на украинской территории, чтобы обеспечить себе доступ к Северо-Крымскому каналу.

"Ситуация пока не военная, но, как говорится, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать об этой беде", – цитируют Бабина "Известия" со ссылкой на украинский "Обозреватель".

В сложившейся ситуации постпред президента Украины обвинил некие "массовые преступные группировки". По словам Бабина, они проводят в приграничных районах антиукраинские акции и митинги.

Тем временем в Крыму высмеяли намерение Киева отделиться от полуострова каналом. Затея постройки судоходного канала через Перекопский перешеек абсолютно несерьезна и даже фантастична, заявил глава Общественной палаты полуострова Григорий Иоффе.

В Киеве сообщили, что у специалистов компании "Укргидропроект" есть планы по строительству канала, который позволит обеспечить судоходство между Черным и Азовским морями. Крымчане посоветовали украинским властям заняться строительством каналов на Марсе.