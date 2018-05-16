Захарова поставила на место хамящий Госдеп

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на хамское заявление Госдепартамента США. Ранее представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт осудила открытие Крымского моста и очередной раз повторила тезисы о "незаконном захвате" и "оккупации" полуострова.

По словам спикера Госдепа, мост – это попытка России закрепиться в Крыму. Кроме того, подчеркнула Науэрт, путепровод подрывает морскую навигацию, поскольку размер судов, которые могут пройти под аркой Крымского моста, ограничен. "Мы призываем Россию прекратить помехи судоходству", — заявили в Вашингтоне.

По словам Захаровой, она долго думала, смотрела на карту и звонила экспертам в попытке выяснить, чем же может помешать мост. "Этот мост может помешать единственно чему, так это проходу Шестого флота США, который будет переброшен, по словам Госдепартамента несколько лет назад, к берегам Белоруссии", – напомнила официальный представитель российского МИДа известную географическую ошибку Госдепа времен 2014 года.

Тогда устами незабвенной Джен Псаки Вашингтон пообещал отправить 6-й флот США к белорусским берегам. Проблема в том, что у соседней республики нет выхода ни к океану, ни даже к морю. По мнению Захаровой, путепровод наоборот пойдет на пользу экономике региона.





Напомним, Крымский мост накануне, 15 мая, открыл президент России Владимир Путин. Глава государства проехал по новенькой дороге на КамАЗе в компании двух строителей. На следующий день ранним утром был дан старт пассажирскому движению. Общая протяженность объекта составила 19 километров, что делает его самым длинным мостом в Европе.

Долгожданное событие вызвало истерику как на Украине, так и на Западе. Дошло до того, что одно из авторитетных американских изданий - The Washington Examiner – предложило Киеву нанести воздушный удар по мосту. По словам журналиста Тома Рогана, даже частичное разрушение путепровода станет серьезным сигналом, что Киев не согласен с политикой Москвы в отношении Крыма.