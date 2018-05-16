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Политика

Захарова поставила на место хамящий Госдеп

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на хамское заявление Госдепартамента США. Ранее представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт осудила открытие Крымского моста и очередной раз повторила тезисы о "незаконном захвате" и "оккупации" полуострова.
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По словам спикера Госдепа, мост – это попытка России закрепиться в Крыму. Кроме того, подчеркнула Науэрт, путепровод подрывает морскую навигацию, поскольку размер судов, которые могут пройти под аркой Крымского моста, ограничен. "Мы призываем Россию прекратить помехи судоходству", — заявили в Вашингтоне.

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В США раскрыли план уничтожения Крымского моста

 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

По словам Захаровой, она долго думала, смотрела на карту и звонила экспертам в попытке выяснить, чем же может помешать мост. "Этот мост может помешать единственно чему, так это проходу Шестого флота США, который будет переброшен, по словам Госдепартамента несколько лет назад, к берегам Белоруссии", – напомнила официальный представитель российского МИДа известную географическую ошибку Госдепа времен 2014 года.

Тогда устами незабвенной Джен Псаки Вашингтон пообещал отправить 6-й флот США к белорусским берегам. Проблема в том, что у соседней республики нет выхода ни к океану, ни даже к морю. По мнению Захаровой, путепровод наоборот пойдет на пользу экономике региона.


Напомним, Крымский мост накануне, 15 мая, открыл президент России Владимир Путин. Глава государства проехал по новенькой дороге на КамАЗе в компании двух строителей. На следующий день ранним утром был дан старт пассажирскому движению. Общая протяженность объекта составила 19 километров, что делает его самым длинным мостом в Европе.

Долгожданное событие вызвало истерику как на Украине, так и на Западе. Дошло до того, что одно из авторитетных американских изданий - The Washington Examiner – предложило Киеву нанести воздушный удар по мосту. По словам журналиста Тома Рогана, даже частичное разрушение путепровода станет серьезным сигналом, что Киев не согласен с политикой Москвы в отношении Крыма.

Автор: Иван Поляков16 мая 2018, 18:54
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Как Путин открыл Крымский мост

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