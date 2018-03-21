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Экономика

Назло Кремлю: Украина поставила на себе крест

Фото: GLOBAL LOOK press/Emeric Fohlen
Казалось бы, власти Украины уже сделали все возможное для того, чтобы так ненавистная им Россия больше не беспокоила политический истеблишмент в Киеве. Осталось разве что объявить войну Москве и достойно в ней проиграть. Но нет! В желании поставить на себе крест Незалежная никак не остановится: сегодня объявлено о прекращении любого экономического сотрудничества с Россией.
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Очевидно, что этот шаг премьера Гройсмана – политическое самоубийство и попытка заработать очки на внутреннем поле, ибо внешнее уже давно перестало интересоваться тем, что происходит на Украине. Из Европы и США все реже доносятся слова греющей уши Киева мантры о выполнении Россией Минских соглашений.

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Как этот документ может выполнить Россия абсолютно непонятно, ведь она не является стороной конфликта в Донбассе. Но если повторять эту фразу хоть с какой-то мало– мальской регулярностью, то Киеву начнет казаться, что Европа все еще на его стороне. Проблема в том, что в 2014 году оно, может, так и было, но сейчас в Брюсселе и Вашингтоне потихоньку начинают понимать, что достигнутые в Минске договоренности не выполняются исключительно по вине Украины.

Что делать в таком случае? Правильно – подлить масла в огонь и откреститься от России на экономическом уровне, разорвать все соглашения и предложить Европе свои сало и семечки. Вот только забыли в Киеве, что попытка переориентации своего рынка на ту же Польшу или Венгрию с треском провалилась – низкое качество украинской продукции не вписывается в строгие правила и нормы, предъявляемые Евросоюзом к ввозимым товарам. О Германии и Франции можно даже не упоминать: трудно представить, кому там, к примеру, понадобится продукция Запорожского автозавода.  

Фото: wikipedia.org

Зато Россия-матушка даже после Майдана и обвинений в аннексии Крыма протянула Украине руку помощи и продолжила с ней экономическое сотрудничество. А вот Киев, напротив, перестал покупать некоторую российскую продукцию. Можно вспомнить, как в 2015 году Петр Порошенко с гордостью заявил о прекращении закупок российского газа. Бравада этим, казалось бы, смелым решением независимого государства сыграло свою положительную роль исключительно в самой Украине – рейтинг Порошенко незначительно сыграл вверх, но через короткое время снова упал ниже плинтуса.

А все дело в том, что на самом деле Киев и не думал отказываться от российского газа, это был чистой воды обман своих же граждан. Тогда и вошло в обиход волшебно слово "реверс". Мол, мы теперь не зависим от российских поставок, мы покупаем газ из Европы по реверсу. Это, может, и смешно, если бы не было так грустно – ведь цена российского газа, купленного Украиной у Брюсселя оказалась в два раза выше той, по которой она до этого покупала голубое топливо у России.

До сегодняшнего дня, несмотря на взаимные экономические санкции, Россия оставалась  одним из основных торговых партнеров Украины. Удивительно, но к концу 2017 года упавший за последние три года товарооборот между нашими странами, стремительно наращивался. Пока власти Незалежной кричали на всех углах об успешной борьбе с агрессором, торговля с ним шла полным ходом.

Фото: GLOBAL LOOK press

По данным Госстата Украины, за первое полугодие 2017 года экспорт в Россию вырос на 26,9%, тогда как импорт из России подскочил аж на 40,7%. Конечно, общие цифры товарооборота за 2017 год ни в какое сравнение с показателями, скажем, 2010 года, не идут, но все-таки хоть какой-то профит Киев имел от торговли с Москвой. Теперь на ней поставлен крест.

Впрочем, как и на всем экономическом сотрудничестве с Россией. Не будет больше никакой кооперации между предприятиями, которая худо-бедно существовала в последние годы. Отказалась по своей воле Украина и от сотрудничества в авиастроении. Космическая программа Незалежной (трудно поверить, но есть и такая!) тоже встала. Под угрозой и урожай этого года, ведь на Украине из-за дефицита газа почти прекратилось производство минеральных удобрений, и она закупала их в России.

Уже давно встали поезда и не летают самолеты – родственники вынуждены навещать друг друга, добираясь на перекладных. Приостановлено сотрудничество в сфере атомной энергетики, заморожено строительство новых блоков Запорожской АЭС. Кстати, это, может и к лучшему – ведь заявляли как-то украинские власти о том, что хотят создать ядерное оружие.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Prososov

Получается, что Киев вредит сам себе, а точнее своим гражданам. Это ведь они считают последние копейки перед зарплатой, не зная, как заплатить за подорожавшие в несколько раз со времен Майдана коммунальные услуги. Это их президент просит прикрутить вентиль отопления и немного потерпеть, развязывая очередную газовую войну с Россией.

Напрашивается очевидный вопрос – зачем все это делает господин Порошенко и его команда? Неужели на Банковой не понимают, что стреляют себе в ногу, разрывая экономические соглашения с Россией. Если принять во внимание, что это далеко не первое решение, направленное на борьбу со своим когда-то лучшим соседом, то напрашивается вывод о том, что злоба и ненависть настолько застила глаза властителям Украины, что им наплевать даже на собственный народ в нелегком деле борьбы с ветряными мельницами.

Автор: Александр Комаров21 марта 2018, 21:59

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