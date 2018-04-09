Эрдоган готовится ввести турецкие войска в Донбасс

Турция будет участвовать в миротворческой миссии в Донбассе. Договоренность об этом достигнута на встрече президентов Турции и Украины Реджепа Эрдогана и Петра Порошенко.



На сайте президента Украины сообщается, что во время визита в Турцию Порошенко встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу. Как утверждают в Киеве, стороны достигли договоренности об участии Анкары в миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины. Между тем в администрации президента Турции эту информацию комментировать не стали.

Напомним, что с инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ ранее выступил Владимир Путин. Отмечалось, что речь идет об их размещении на линии разграничения в Донбассе. Но Украина видит задачи миротворцев совсем иначе: Киев настаивает на размещении голубых касок ООН на всей территории Украины и на ее востоке – в Донбассе, до границы с Россией.

Ранее Порошенко утверждал, что главным условием введения миротворческой миссии в Донбассе является перемирие в регионе. Миротворцев он назвал "блаженными посланниками Бога", благодаря действиям которых "российские войска уйдут с территории Украины".

Между тем украинскому лидеру должно быть известно, что никаких российских войск на территории Донбасса не было и нет. Это подтверждали в том числе и высокопоставленные украинские военные.

Глава МИД Украины Павел Климкин недавно пообещал надавить на Россию по вопросу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. При этом в качестве своих союзников министр называл США, Германию и Францию.