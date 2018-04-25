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Политика

Захарова обвинила США в рейдерском захвате консульства

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Государственный рейдерский захват – так охарактеризовала официальный представитель МИД России действия американских властей. Представители США вторглись на территорию российского генконсульства в Сиэтле.
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Российские дипломаты в США назвали проникновение американских властей на территорию закрытой резиденции генерального консула в Сиэтле просто "недружественным шагом". Однако Мария Захарова не согласилась с таким определением. По мнению официального представителя МИД, это – государственное рейдерство.

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Мария Владимировна Захарова дипломат

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище – государственный рейдерский захват", – написала Захарова в Facebook.

Ранее сообщалось, что представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли на территорию. Российские дипломаты наблюдают за действиями властей США.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал ситуацию беспрецедентной. Дипломат подчеркнул, что этому нет никаких аналогов и параллелей в системе международных отношений в целом. По словам Рябкова, Вашингтон переступил красную черту и ушел за грань допустимого и разумного. 

Напомним, решение лишить российское генконсульство и резиденцию генконсула в Сиэтле дипломатического статуса и заблокировать доступ к ним Штаты приняли, выражая солидарность  с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении Сергея Скрипаля. Вашингтон 26 марта объявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии дипмиссии России в Сиэттле.

Российские власти намерены добиваться пересмотра решения правительства США о закрытии миссии в Сиэтле и еще пяти российских объектов, обладавших неприкосновенностью. Москва подаст иски в американские суды – в соответствии с поручением, которое ранее дал МИДу президент Владимир Путин.

Автор: Андрей Евлампиев25 апреля 2018, 21:49

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