Захарова щелкнула по носу Лондон

МИД России ответил британцам на обвинения в систематических кибератаках. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявления Лондона очередным провокационным выпадом.

Правительство Великобритании, судя по всему, готовит собственное население к тому, чтобы оно одобрило массивную антироссийскую кибератаку Лондона. Именно с этой целью активно эксплуатируется тема мнимой киберугрозы со стороны России, заявила Захарова. Если такая атака будет иметь место, это станет агрессивным и ничем не спровоцированным действием, говорится в сообщении МИД.

Официальный представитель ведомства требует, чтобы Лондон предоставил конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений. Посольство России в Великобритании уже направило по этому поводу официальный запрос в Форин-офис.

Заявления британского руководства – очередной провокационный и бездоказательный выпад в адрес России. Причем не сделано ни одной попытки прояснить ситуацию и наладить контакт с российской стороной – несмотря на то, что Москва не раз предлагала Лондону провести двусторонние консультации по международной информационной безопасности. Напрашивается вывод, что британская сторона намеренно уклоняется от какого бы то ни было диалога.

Ранее сообщалось, что на сайте британского Центра национальной компьютерной безопасности появился текст под заголовком "Совместное американо-британское заявление о злонамеренной киберактивности, осуществляемой российским правительством". В нем говорится, что "направляемые российскими властями хакеры активно пытаются взломать ключевые объекты интернет-инфраструктуры".

Помимо британцев, под заявлением подписались ФБР и Министерство внутренней безопасности США. При этом, как обычно, никаких доказательств вины России не приводится – все ограничивается привычными формулировками вроде ставшего мемом "хайлилайкли".