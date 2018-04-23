Запад поставил Украину в любимую позу

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о главном требовании Запада к Украине. Речь идет о том, что сами украинцы некогда называли едва ли не своей национальной идеей – очередной смене власти.

Украинские политики продолжают строить свою работу с регулярной оглядкой на мнение Запада. Однако теперь они стоят перед очень непростым выбором. Ведь если верить циркулирующим в Киеве слухам, и Вашингтон и Брюссель решили в очередной раз сменить правящую верхушку на Украине.

"Ситуация очень простая и достаточно тупиковая для правящей системы. Я думаю, что все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада", – в эфире телеканала "112. Украина" рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович. "Все дела, которые сейчас, и сигнальчики, которые есть, показывают, что Запад требует одного – смены власти", – подчеркнул он.

В качестве примера сигнала западных политиков правящему режиму на Украине парламентарий рассказал о поездке представителей фракции "Народный фронт" в США. По его словам, они встретились с официальными лицами и были великолепно приняты. "При этом людей из президентской партии "Блок Петра Порошенко" на встрече в Вашингтоне не было", – заметил Вадим Рабинович.

Депутат заметил, что у Петра Порошенко практически нет шансов победить на грядущих выборах честно. При этом он, по всей видимости, не захочет передавать бразды правления кому-то еще. Единственным шансом при таком раскладе, считает Вадим Рабинович, была бы тотальная слежка за избирателями, нарушение тайны голосования и жестокие репрессии по отношению ко всем, кто проголосовал "не так".

Эксперты сходятся во мнении, что при существующих проблемах в украинской власти вкупе с желанием Петра Порошенко как можно дольше занимать президентское кресло, возникает угроза очередного государственного переворота. Впрочем, аналитики напоминают, что это будет далеко не первый и даже не второй Майдан на Украине.

При этом сами украинцы ранее говорили, что подобного рода акции протеста, заканчивающиеся изменениями в руководстве страны, являются у них едва ли не национальной идеей. Таким образом, Запад просто подталкивает население страны к их любимому занятию.