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Политика

Порошенко окончательно признал Крым частью России

Петр Порошенко. Фото: globallookpress.com/Janis
Украинское руководство спустя четыре года после воссоединения Крыма с Россией, кажется, осознало один простой факт: полуостров в Незалежную никогда не вернется. Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать гражданства страны тех, кто получил российские паспорта в Крыму. Иными словами – всех жителей полуострова. Таким образом, Киев фактически фиксирует на официальном уровне свой отказ от региона.
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Соответствующий законопроект за авторством главы государства опубликован на официальном сайте Верховной рады. Получение российских паспортов в нормативно-правовом акте называется "противоправными действиями на временно оккупированной территории".

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Также в законопроекте говорится, что гражданами Незалежной являются те, кто на момент провозглашения независимости Украины в августе 1991 года постоянно проживал на территории Крыма. Их принадлежность гражданству страны, утверждается в проекте закона, установлена в срок до 1 мая 2018 года.

В Крыму в ответ заявили, что если украинский парламент примет нормативно-правовой акт, то это будет единственной новостью с Незалежной, которая порадует жителей полуострова. Депутат республиканского парламента Владислав Ганжара подчеркнул, что крымчане сделали свой окончательный выбор еще в 2014 году.

Инициативу Порошенко, полагает парламентарий, можно расценивать как признание Киевом того, что жители полуострова – граждане России. "Эта новость найдёт поддержку в Крыму, поскольку окончательно формально разорвет связь с враждебным нам на сегодняшний день государством", - цитирует законодателя RT.

Фото: pixabay.com

Еще одним свидетельством окончательного разрыва Крыма с Украиной станет открытие моста через Керченский пролив. Первые автомобили должны промчаться по нему уже в первой половине мая. А в следующем году будет открыто железнодорожное сообщение.

И чем ближе открытие моста, тем хуже ситуация для украинского руководства. В Киеве осознают, что запуск движения по нему будет означать окончание процесса воссоединения полуострова с Россией. А раз так, то на Украину он больше никогда не вернется. Судя по инициативе Порошенко, в Киеве с этим уже окончательно смирились.

Фото: GLOBAL LOOK press/most. life

Автор: Иван Поляков20 апреля 2018, 19:01

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