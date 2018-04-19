Убойный компромат похоронил алчного Порошенко

На Украине обнародован убойный компромат на Петра Порошенко. Как оказалось, лидер Незалежной согласился закрыть уголовные дела в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского в обмен на 50% доли в его компаниях.

Об этом свидетельствуют записи переговоров президента Украины с депутатом Верховной рады Александром Онищенко. Последний выступал посредником между Злочевским и Порошенко и записывал все переговоры на спрятанный диктофон. Записи были обнародованы в эфире телеканала NewsOne.

Речь идет о переговорах по закрытию уголовных дел в отношении Злочевского, из-за которого экс-министр покинул Незалежную в 2016 году. Онищенко в качестве посредника предложил Порошенко в обмен половину доли в принадлежащих беглому чиновнику компаниях.

"Компания очень перспективная, добывает порядка 20 миллионов кубометров", – говорит Онищенко об одной из организаций. Из разговоров следует, что некий Коля (видимо, речь идет о Злочевском. – Прим. ред.) выкупил долю в компании по гидроразрывам. Беглый министр был готов отдать 50% компании и делить прибыль поровну. Порошенко пообещал подумать над предложениями.

Компромат на главу государства Онищенко опубликовал в связи с презентацией своей книги. Он намерен раскрывать сведения о президенте Незалежной по мере приближения выборов главы государства.





Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 годах. Главный его бизнес-актив – газодобывающая компания Burisma Holdings. Состояние предпринимателя оценивается почти в 300 миллионов долларов.

Уголовное дело в отношении Злочевского было возбуждено Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). По версии следствия, возглавляемое им Минэкологии и природных ресурсов незаконно выдавало разрешения на пользование недрами. Расследование завершилось в августе 2017 года, вскоре Злочевский вернулся в Незалежную.