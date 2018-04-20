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Политика

Поклонская приложила фантазера Порошенко

Наталья Поклонская. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала свое мнение насчет фразы президента Украины Михаила Порошенко о Москве. Тот назвал основание города "опрометчивым решением древнерусских князей".
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Российский законодатель не берется предположить, что именно хотел сказать украинский национальный лидер своей ремаркой. Поклонская предполагает, что логика, скрывающаяся за словами Порошенко, понятна лишь ему одному, пишет Russia Today.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

В том, что касается странных и неоднозначных заявлений, президент Украины не одинок. Депутат напомнила, что в своих публичных высказываниях политики часто позволяют себе непонятные и чрезвычайно эксцентричные обороты языка.

Здесь достаточно вспомнить хотя бы мэра Киева Виталия Кличко, передает телеканал "360". "Что имеет в виду президент Украины Петр Порошенко – только, наверное, ему известно. Может быть, это послание "оттуда", как говорит мэр Киева Виталий Кличко... Может, и у Порошенко какое-то явление "оттуда" произошло", – заявила Поклонская.

Ранее, выступая в Верховной раде, Петр Порошенко заявил, что древнерусские князья "опрометчиво основали Москву". "Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", – говорил он.


Автор: Михаил Вштанов20 апреля 2018, 08:21

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