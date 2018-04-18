Миллиардер Порошенко заставил бомжевать украинских офицеров

Президент Украины и главнокомандующий вооруженными силами страны Петр Порошенко не способен предоставить жилье собственным офицерам. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя обращение служащих Военно-морских сил (ВМС) Незалежной, покинувших Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году.

По словам эксперта, если украинский лидер не смог решить этот вопрос за прошедшие четыре года, то сейчас, в условиях политического и экономического кризисов он тем более не в состоянии решить этот вопрос. Аналитик подчеркнул, что вооруженные силы Незалежной находятся в тяжелом положении, несмотря на обещания Порошенко сделать украинскую армию самой сильной в Европе.

По словам Мезюхо, можно ожидать популистских заявлений президента, который попытается поднять себе рейтинг в свете предстоящих в следующем году выборов главы государства. "Конечно, данная ситуация не красит украинскую армию", – цитирует политолога RT. Эксперт отметил, что Порошенко может пообещать что угодно, но эти слова вряд ли когда-то станут реальностью.

Напомним, в среду, 18 апреля, 35 офицеров украинских морских сил, не пожелавших остаться в Крыму после воссоединения полуострова с Россией, написали письмо Порошенко с просьбой предоставить им жилье. По словам военнослужащих, вопрос не двигается с мертвой точки уже на протяжении четырех лет. "Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", – недоумевают моряки.

Военнослужащие военно-морских сил Незалежной выразили надежду, что власть все-таки решит их проблемы. В противном случае они пригрозили вернуться на полуостров и принять российское гражданство.





Ну а пока офицеры "самой мощной армии в Европе" продолжают бомжевать, их главнокомандующий богатеет как на дрожжах. По данным Forbes, его состояние оценивается в 858 миллионов долларов – более 21 миллиарда гривен. Только за 2016 год украинский лидер стал богаче на 100 миллионов долларов.

В числе его активов крупная кондитерская компания Roshen, Международный инвестиционный банк и ряд других активов в автомобильной, судостроительной, машиностроительной и крахмальной отраслях. Кроме того, Порошенко является бенефициаром холдинга "Укрпроминвест-Агро".