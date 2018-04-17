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Политика

Агрессор Трамп решился на неожиданную авантюру

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Соединенные Штаты намерены не только выбить из Египта, Саудовской Аравии и некоторых других стран региона деньги на восстановление Сирии, но и заменить контингентами этих государств американские войска в арабской республике. По словам президента Академии реальной политики, эксперта Академии военных наук России Владимира Прохватилова, таким образом президент США Дональд Трамп хочет снизить расходы на проведение своей ближневосточной политики.
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"Трамп хочет проводить геополитическую линию США на Ближнем Востоке как можно меньшими усилиями и затратами", – сказал аналитик. По его словам, глава Белого дома хочет повысить степень участия союзников США в сирийском конфликте.

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Прохватилов полагает, что это облегчит Пентагону выполнение стратегических задач по закреплению на Ближнем Востоке и контролю над стратегическими трубопроводами. Саудовская Аравия, уверен он, предложение Вашингтона поддержит, а вот Египет оказывается в непростом положении.

"Руководство страны стремится наладить отношения с Россией, чтобы у него было какое-то равновесие с мощными военными державами", – сказал Прохватилов в эфире НСН. В случае отказа Каира эксперт прогнозирует повышение террористической активности в стране.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила намерение президента США Дональда Трампа вывести американские подразделения из Сирии. Об этом он заявлял еще в марте. Тогда Трамп отметил, что Вашингтон решил много задач в регионе, в том числе "помог" разобраться в отношениях враждующим группировкам.

Фото: flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos

По словам пресс-секретаря президента США, вывод американских войск произойдет после полной победы над "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация. - Прим. ред.), притом что подразделения армии Соединенных Штатов находятся в районе Ат-Танфа на юге Сирии и на территории Сирийского Курдистана. Там исламистов уже давно нет.

Автор: Иван Поляков17 апреля 2018, 13:45

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