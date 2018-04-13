Лавров врезал воинствующему Трампу
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства, что химическая атака в Сирии была постановкой и к ней приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании. Само государство Лавров не назвал.
Он напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Она проведет необходимые анализы земли, воды и воздуха и ответит на вопрос – использовалось ли в Думе химическое оружие.
"Мы рассчитываем, что без промедления миссия поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", – сказал Лавров.
Напомним, что президент США бездоказательно обвинил Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. В сообщники к сирийскому лидеру Трамп записал Владимира Путина. Два дня назад глава Белого дома пригрозил Сирии ракетной атакой, но через 40 минут сменил гнев на милость и призвал Россию к разоружению.
Лавров: Химическая атака в сирийской Думе была постановкой#Сирияhttps://t.co/V33n4ixm7z pic.twitter.com/aAUDqDTGth— RuNews24.ru Новости (@runews24ru) 13 апреля 2018 г.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон посетили накануне место предполагаемого инцидента в Думе и не обнаружили следов токсинов или иных химических веществ. В местных больницах не найдено ни одного пациента с соответствующими симптомами, сообщает РИА Новости.
Напомним, что российский Генштаб еще 13 марта предупреждал о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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