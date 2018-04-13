США после оплеухи от России заговорили об отмене санкций

Соединенные Штаты сохранят направленные против России санкции до тех пор, пока она не изменит свою политику в Сирии и на Украине, а также не вернет Крым в состав Незалежной. об этом в ходе конференции по вопросам безопасности в Киеве заявил замминистра обороны США Роберт Карем.

"Россия оккупировала Крым, продолжает углублять кризис на Донбассе – мы не можем воспринимать это как завершенный факт и не можем мириться с аннексией украинской территории", – сказал американский чиновник.

Карем в очередной раз посетовал на якобы невыполнение Москвой минских соглашений, но про Киев представитель Вашингтона ничего не упомянул, хотя украинская сторона периодически нарушает режим прекращения огня. "США и партнеры будут и дальше давить на Россию чтобы она выполняла Минские соглашения", – заявил он.

По словам замминистра обороны Соединенных Штатов, санкции в отношении России не будут отменены до тех пор, пока Москва не изменит свою политику. То же касается Крыма, который в Вашингтоне продолжают считать "оккупированной территорией". "Санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться до тех пор, пока Крым будет оставаться в аннексии России", – добавил Карем.

Кроме того, он рассказал об очередном объеме финансовой помощи Киеву – восьми миллиардах долларов, которые предназначены на "усиление безопасности". "Мы даем Украине и военное оборудование, и своих инструкторов", – сказал чиновник.

Слова заммнистра обороны США прозвучали на фоне резкого обострения ситуации в Сирии. На прошлой неделе Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия против боевиков в городе Дума. Затем президент США Дональд Трамп вместе с союзниками по НАТО анонсировал военный удар по арабской республике. Россия пообещала американцам самыми тяжелыми последствиями в случае нападения на Сирию и оставила за собой право сбивать ракеты и их носители.





И тут в Вашингтоне крепко призадумались: что если русские не блефуют, и вместо привычного расстрела слабого противника с большого расстояния американцев ждет немедленное возмездие? Твиты президента США Трампа сразу же стали более дружелюбными, а в Пентагоне заявили, что решение об ударе по арабской республике еще не принято, хотя еще пару дней назад США заявляли об этом как об уже фактически свершившемся факте.

Получается, что позиция России была самым серьезным образом воспринята вашингтонской администрацией. А раз так, то США, пусть даже на время, вынуждены отступить и умерить свой пыл. Для американцев, преисполненных убеждением о собственной "исключительности" и "превосходстве", происходящее – смачный плевок в лицо, унижение, к которому они не привыкли за почти 30 лет безраздельного доминирования в мире.