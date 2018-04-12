Американцев поймали на нарушениях в ООН из-за Сирии

Угроза применения силы в Сирии со стороны США – это прямое нарушение Устава ООН. Россия намерена созвать экстренное заседание Совета Безопасности для обсуждения сирийской проблемы.

Продолжение: Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го

Россия ситуацией вокруг Сирии крайне обеспокоена. В Москве надеются, что точка невозврата все же не будет пройдена. Хотя и уже прозвучавшие заявления представителей США нарушают международные нормы, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

"Это явное нарушение Устава ООН – угроза международному миру и безопасности. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства", – сказал постпред.

По словам Небензи, Россия не исключает, что события в Сирии могут развиваться по силовому сценарию. Для Москвы главным приоритетом остается "отведение опасности войны". "К сожалению, мы не можем ничего исключать, потому что мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными", - сказал дипломат журналистам. Он подчеркнул: американцы прекрасно знают, что российские войска находятся на сирийской территории. Небензя надеется, что диалог по соответствующим каналам поможет предотвратить опасное развитие событий, передает RT.

Бывший посол США в России Майкл Макфол @McFaul поддерживает возможный удар США по Сирии и отдельно настаивает, чтобы среди целей обязательно были российские солдаты #Сирия #США pic.twitter.com/0gEEFLwR6i — Котик Мегаватник (@kotikmegavatnik) 12 апреля 2018 г.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Российский постпред сообщил журналистам, что Москва созывает открытое заседание Совета безопасности по угрозе миру в связи с ситуацией вокруг Сирии. В нем должен принять участие генсек ООН. В четверг СБ по инициативе Боливии провел закрытые консультации по Сирии – однако российская сторона считает, что этого недостаточно.