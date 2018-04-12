США вынесли суровый приговор Сирии

В Вашингтоне назвали Сирию "несостоявшимся" государством" (failed state). С таким резким заявлением выступил кандидат на пост главы Государственного департамента, бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

"Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности (США) и региональной стабильности, и оно заслуживает всё более жёсткого ответа", – приводит его слова влиятельная газета The Washington Post. Об этом сообщает RT.

Современная государственность Сирии насчитывает не многим более 70 лет. Независимость от Франции арабская республика получила в 1941 году. Однако вооруженные силы Четвертой республики были выведены из Сирии лишь после окончания Второй мировой войны – в 1946 году. Да и то при поддержке СССР, тогда как США пытались противодействовать такому развитию событий.

В 1963 году к власти в стране пришла Партия арабского социалистического возрождения (Баас), которая правит республикой и поныне. В 1971 году президентом Сирии стал Хафез Асад – отец Башара Асада.

С 2011 года в Сирии идет кровопролитная гражданская война, в которой замешаны политические, социальные и этноконфессиональные факторы. По мнению экспертов, одной из причин противостояния является антагонизм между последователями разных ветвей ислама – шиитами и алавитами с одной стороны и суннитами – с другой.

За прошедшие семь лет население республики сократилось с почти 23 до 17 миллионов человек. Многие погибли от боевых действий, другие - от разразившейся гуманитарной катастрофы, третьи бежали в сопредельные страны и стали беженцами.





Последние несколько дней ситуация вокруг арабской республики резко обострилась. США и их союзники продолжают готовиться к нанесению удара по Сирии, однако конкретных дат пока не называется. Американцы стянули в Восточное Средиземноморье крупную морскую группировку, включая ракетные эсминцы Donald Cook и Porter, а из порта приписки в Норфолке вышла авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".

Вашингтон собирается бомбить Сирию из-за якобы применения правительственными вооруженными силами химического оружия против боевиков в городе Дума, пригороде Дамаска. Госдепартамент США возложил ответственность за случившееся и на Россию, которая якобы потворствует "агрессивному сирийскому режиму". Москва обвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.