В скандал с изменами Трампа втянули ребенка

История об адюльтере президента США Дональда Трампа с порнозвездой Сторми Дэниелс обрастает новыми деталями. Супруга американского лидера Меланья обратилась в связи с этим к СМИ через свою первую помощницу Стефани Гришэм.

Сама первая леди США решила остаться в тени, не комментируя измены мужа. Однако она очень обеспокоена, что всевозможные слухи могут негативно сказаться на их с Дональдом Трампом сыне – 12-летнем Бэрроне, которого втягивают в эту грязную историю.

В настоящее время мальчик отдыхает в семейном курортном отеле Mar-a-Lago во Флориде вместе с мамой. "Я знаю, что средства массовой информации пользуются спекуляцией и сплетнями, но я хотела бы напомнить людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях", – написала Гришэм в Twitter.

While I know the media is enjoying speculation & salacious gossip, Id like to remind people there’s a minor child who’s name should be kept out of news stories when at all possible. — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 26 марта 2018 г.

По словам близких к семье Трампа источников, сын – единственная причина, почему Меланья до сих пор не разошлась с Дональдом и продолжает терпеть его выходки. Она считает, что их развод тяжело скажется на мальчике.

Публикация от Barron Trump (@barrontrvmp) 3 Дек 2016 в 2:49 PST

Ранее Меланья Трамп сообщила, что устала от роли жены главы государства. Отмечалось, что зачастую бывшая модель не знает, что сказать на официальных мероприятиях. Жена президента США чувствует себя неловко, сидя за одним столом с политическими лидерами.

Напомним, Сторми Дэниелс рассказала о своем романе с Дональдом Трампом в начале этого года. По словам порноактрисы, она встречалась с Трампом с 2006 по 2010 годы – в то время, как он был женат на Меланье. В 2016-м, в преддверии президентских выборов, адвокаты миллиардера заплатили актрисе 130 тысяч долларов за молчание.