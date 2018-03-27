Россия обвинила США в атаке на ООН
Постпред России при ООН прокомментировал решение США о высылке из страны сотрудников российского представительства при международной организации. Василий Небензя подчеркнул: статус персонала постпредства определяется принятой в 1946 году Конвенцией о привилегиях ООН и заключенным годом позже соглашением о штаб-квартире между Вашингтоном и организацией.
В соответствии с договором, подписанным США и ООН 26 июня 1947 года, федеральные и местные американские власти обязуются не чинить препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям государств-членов и чиновников ООН, а также их семьям. Последнее решение Вашингтона нарушает международные договоренности. Российские дипломаты, работающие в ООН, не могут быть высланы по желанию американских властей – они аккредитуются в ООН и выполняют свои обязанности исключительно в ее рамках, подчеркнул Небензя.
Болгария и Австрия не намерены поддаваться стадному чувству и высылать российских дипломатовhttps://t.co/aaVlaCgviw#ЕС #дипломаты pic.twitter.com/9wHlZXs2xn— Пятый канал Новости (@5tv) 26 марта 2018 г.
Напомним, 26 марта стало известно, что 20 западных стран намерены выслать 114 российских дипломатов. Таким образом они проявляют "солидарность" с Великобританией по так называемому делу Скрипаля: якобы бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены в Солсбери "агентами Москвы". Решение о высылке дипломатов приняли 16 стран Евросоюза, США, а также Канада, Норвегия, Албания, Македония и Украина.
Массовую высылку российских дипломатов из стран Европы и Соединенных Штатов постпред назвал неслыханным враждебным шагом: Небензя напомнил, что раньше ничего подобного не происходило. Дипломат признал, что это удар по российскому представительству, но пообещал, что его коллеги мобилизуются для достойного ответа, передает РИА ФАН.
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