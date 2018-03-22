Появилась неожиданная версия отравления Скрипаля

Озвучена неожиданная версия отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля в Солсбери. Предположительно, в британского шпиона и его дочь Юлию выстрелили капсулой с ядом.

Толчком к разработке неожиданной версии отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона для радиолюбителя из Нижнего Тагила стали характеристики отравляющего вещества. Валентин Дегтерев напомнил: по данным британцев, "Новичок" – яд мгновенного действия, и распылить его на одежду или "провезти в чемодане", как утверждают в Лондоне, невозможно. Кроме того, если бы отрава была на одежде, пострадавших было бы гораздо больше – из числа прохожих, оказавшихся поблизости.

На записи с камер видеонаблюдения, которую изучил Дегтерев, видно яркое пятно, которое появляется на миг на сумке Юлии. В объектив Скрипали попали как раз перед тем, как потерять сознание. "Очень сильная вспышка, поэтому она не похожа на блики от солнца. После этого у бедолаг осталось всего несколько минут. Напомню, что их обнаружили лежащими без сознания на скамейке. Момента выстрела Юлия не заметила, поэтому так ничего и не поняла", – заявил Дегтерев. Яркая вспышка – это взрыв капсулы с ядом, уверен уральский радиолюбитель.

Радиолюбитель уверен, что Россия не имеет отношения к покушению. За этим, по его словам, стоят британские спецслужбы, которые могли добыть отравляющее вещество из разных источников. Преступник выстрелил из пневматического оружия капсулой с ядом – этот момент и попал на камеру наружного наблюдения. В подтверждение своей теории Дегтерев сделал несколько вариантов видеозаписи с использованием различных цветовых фильтров, пишет Ura.ru



Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Они якобы до сих пор находятся в коме – ни фото, ни видео с момента объявления об их отравлении не появлялось. Британские власти обвинили Россию в причастности к происшествию и выслали 23 российских дипломата. Москва опровергла обвинения и ответила высылкой британцев..