НАТО бросило косточку верному Порошенко

Украина – ключ к евроатлантической безопасности. За последние четыре года страна существенно приблизилась к стандартам НАТО, заявил председатель военного комитета альянса Петр Павел. По мнению генерала, Киеву осталось дополнить картину маленькой деталью – стабильностью в обществе.

Оборонительные реформы, проведенные Киевом, натовского генерала впечатлили, поэтому альянс продолжит его поддерживать. Независимая Украина, преданная демократии и верховенству права, "является ключом к евроатлантической безопасности". Не хватает ей только стабильности.

"Безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасна и стабильна, это оказывает положительное влияние на соседние страны и на весь регион. Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", – заявил Петр Павел в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Североатлантический альянс наращивает помощь Украине в реформировании армии с 2014-го. За три с лишним года НАТО создало десять трастовых фондов, страны альянса обязались предоставить через эти фонды Киеву 40 миллионов евро, сообщил Павел.

Генерал отметил успехи украинцев в тренировке солдат, военной медицине, логистике и даже в развитии военно-морских сил. Есть движение и в реформе сил специальных операций и десантно-штурмовых войск. По данным натовского представителя, в 2017 году альянс реализовал более 200 мероприятий для поддержания ВСУ.

Журналисты прямо спросили генерала, насколько реалистична цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами НАТО. Павел ушел от ответа, отметив лишь, что ВСУ повышают боеготовность, участвуя в различных учениях и миссиях альянса.