Главные "хотелки" Киева

Я пару раз говорил, что Украина - это страна неограниченных возможностей, но только для всяких абсурдных идей. Мне говорили, что я преувеличиваю и абсолютно не прав. А на самом деле я скорее преуменьшаю тот уровень шизы, который там творится. Да взять хотя бы историю с попытками не признавать президентские выборы в России.

Многие на Украине носятся с этой идеей, как Ляшко с писаной торбой, и не замечают трех простых вещей:

Даже Трамп, Макрон, Меркель, Юнкер и даже президент Совета Европы – в той или иной форме, раньше или выдержав дипломатическую паузу, поздравили Путина, выйдя с ним на официальный контакт. Если украинская власть откажется признавать российского президента, то Киев будет выглядеть очень смешно.

У Киева нет рычагов воздействия на Москву, и вопрос признания выборов в целом, или конкретно в Крыму, в России никого не волнует – кроме журналистов, желающих снять сюжет, или использовать эти украинские выкрутасы как повод постебаться. Все. Если Украина не признает Путина президентом (а я бы этого очень хотел), то сама себе усложнит последующие переговоры. А их рано или поздно придется проводить, хотя бы в рамках той же самой "нормандской четверки".

Украинцам кажется, что легитимность – такая внешняя штука. У их политиков в голову зашит ярко выраженный рабский менталитет. Им реально кажется, что гетман – это тот, кого признали таковым зарубежные паны, будь то в Вашингтоне, Варшаве, офисе CNN или тот, кого гетманом назвал какой-нибудь Джордж Сорос. Российские политики, за редким исключением, такого отношения к легитимности и власти не разделяют. Источник легитимности "а ля рус" – это поддержка российского избирателя, владение ядерным чемоданчиком и поддержка армии. Мнение Украины, Маккейна, CNN или любой другой внешней силы вообще не имеет значения. Приятно, когда кто-то, как Си Цзинпинь, сразу же выходит на контакт, поздравляет и поддерживает, но не более того.

Хочу упомянуть еще две хотелки многих украинских политиков.

Первая хотелка – это разорвать договор о дружбе с Россией. Скажу свое мнение: я – за. Хотя сильно сомневаюсь, что они на это пойдут. Разрыв договора украинской стороной приведет к тому, что между Россией и Украиной исчезнет официально признанная государственная граница, и это откроет в перспективе не только возможности внесения, скажем так, определенных изменений, но еще и создаст прекрасный прецедент для других соседей Украины. В общем, желаю Раде как можно быстрее продавить это судьбоносное решение.

Вторая хотелка – полный разрыв экономических отношений с Россией, и я ее тоже поддерживаю, с оговоркой, что настоящий украинский патриот должен хотеть не просто разрыва отношений, а еще и закрытия границы, чтобы через нее не шли грузы, товары, услуги, энергоносители и даже люди. Вот реально, только полная блокада, только полный хардкор. И я был бы даже не против, чтобы совсем настоящие украинские патриоты взорвали магистральный трубопровод с российским газом. Газ жалко, доходы Газпрома – тоже, но зато какие это откроет прекрасные перспективы для нас в будущем! Украина потеряет крупнейшего внешнеторгового партнера, потеряет транзит, но зато будет гордой и независимой от москалей. В этих условиях, желающих срочно перерисовать границы так, чтобы как-то свалить из-под контроля Киева вместе с территорией, станет намного больше. Вряд ли Киев на это пойдет, но если украинские политики все-таки добьются реализации этих идиотских хотелок, я буду только за.

А еще меня спрашивают о судьбе Надежды Савченко. Я не очень верю в те обвинения, которые ей предъявляют, но если она действительно хотела шарахнуть по Раде из минометов, и потом добивать депутатов прямо в зале заседаний, то я предполагаю, что Савченко в данном случае выступала скорее как выразитель желаний многих миллионов жителей Украины, к которым мысленно присоединились бы многие жители других стран.

Если уж продолжать тему абсурда, то политическая программа, состоящая из двух пунктов: жахнуть по Раде из минометов и добить депутатов из автоматов, звучит как очень перспективный вариант для президентской избирательной кампании. Судите сами! Такая программа будет очень популярной. Она уже очень популярна. Это – во-первых. Во-вторых, ее действительно можно реализовать, это не пустые обещания. В-третьих, это тот самый редкий случай, когда быстрая реализация простой политической программы приведет к реальному улучшению экономической и политической ситуации в стране. Именно поэтому Савченко скорее всего посадят. Порошенко нельзя держать на свободе столь популярного и перспективного (по украинским меркам) политика, который готов с помощью миномета реализовывать народные желания.

И вообще, любая революция рано или поздно убивает своих детей. И смотря на Савченко понимаешь, что раз у этой украинской революции такие дети, то сама "революция достоинства" была мягко говоря не очень умной.

На этом фоне хочется в очередной раз поздравить крымчан с тем, что они вовремя оттуда свалили. Жители полуострова это прекрасно понимают, тем и объясняется высочайший результат Путина на выборах в Крыму. В последнем интервью Вячеслава Володина спросили, заметят ли на Украине и на Западе этот результат. Он правильно сказал, что они сделают вид, что ничего не заметили. К этому надо относиться спокойно. Не могут же Запад и Киев признать, что те, кто свалил от "революции достоинства" вместе с целым полуостровом сейчас довольны и счастливы, несмотря на санкции. Не стоит переживать по этому поводу. В конце концов, получилось справедливо. У крымчан есть мост и Путин, а наши соседи по глобусу пусть радуются Савченко и Порошенко.