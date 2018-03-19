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Политика

Володин: Победа Путина – это победа России

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Победа президента России Владимира Путина на состоявшихся в воскресенье, 18 марта, выборах главы государства является гарантией дальнейшего развития страны и ее движения вперед. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги всенародного волеизъявления.

Продолжение: Поддержка Путина в Москве заметно возросла
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"Абсолютное большинство граждан страны воспользовались своим правом выбора. И это говорит об активной гражданской позиции нашего общества", – отметил председатель нижней палаты. Он подчеркнул, что россияне сделали свой выбор на фоне беспрецедентного внешнеполитического давления на Россию, попыток ее дискредитации, экономических санкций и оголтелой пропаганды со стороны западных средств массовой информации.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин назвал рекордными результаты голосования. Думский спикер подчеркнул, что действующего главу государства поддержало подавляющее большинство наших граждан – более 76%, или 56 миллионов человек. "Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами. Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений", – сказал председатель нижней палаты, добавив, что свидетельство тому – большое количество иностранных наблюдателей, которые дали позитивную оценку процессу голосования.

Высокий процент явки, отметил Володин, позволяет говорить об ответственном отношении российского общества к будущему страны. "А результаты показали, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой граждан России", – подчеркнул законодатель, отметив, что это позволит президенту успешно решать стратегические задачи развития страны и отстаивать ее интересы на международном уровне.

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Спикер Госдумы напомнил, что прошедшие президентские выборы стали первыми для крымчан и севастопольцев с момента исторического воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. "Символично, что именно в этот день четыре года назад они сделали свой выбор", – сказал Володин. По его словам, более 90% голосов в пользу Путина подтверждают правильность принятого в 2014 году решения.

Победа действующего главы государства – это гарантия движения страны вперед, повышения благополучия и конкурентоспособности ее граждан, заявил спикер нижней палаты.

"Победа Путина – это победа всех граждан России", - резюмировал Володин.

В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмые президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Президент избирается на шесть лет.

Избирательные участки по всей стране были открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. Вячеслав Володин голосовал на участке №75, который расположился в стенах школы №2123 в центре Москвы.

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma

После обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным Центризбиркома, он набирает 76,66% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%).

Результаты остальных кандидатов – в пределах статистической погрешности. На четвертом месте – Ксения Собчак (1,6%), за ней следует Григорий Явлинский с результатом около 1%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин (0,65% голосов). Отметим, что эти цифры могут еще измениться, но весьма незначительно, фактически не сказавшись на результате. К этому времени известна явка почти во всех регионах. Она составила в среднем 67%.

Автор: Иван Поляков19 марта 2018, 10:45

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