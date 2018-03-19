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Политика

Победа Путина разрушила безумные планы Киева

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передумал вводить санкции в отношении экс-канцлера Германии и члена Совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера. Показательно, что дипломат взял свои слова назад сразу же после объявления победы Владимира Путина на президентских выборах в России.
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Что отрезвило господина Климкина на самом деле не важно. Политика противоречащих  заявлений не нова для украинских госчиновников. Ранее Климкин в беседе с немецким изданием Bild заявил, что Евросоюз должен рассмотреть план действий в отношении Шредера, который, по мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, является важнейшим лоббистом Путина.

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До того, как Климкин поменял свое мнение, ему успела ответить канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она решительно заявила, что в Германии никто не будет вводить какие-либо санкции в отношении бывшего руководителя страны, 73-летнего Шредера.

Напомним, что в сентябре 2017 года Герхарда Шредера избрали председателем совета директоров российской компании "Роснефть". В Германии он защищает интересы проекта "Северный поток – 2", причем, как писала в конце 2017 года немецкая Der Tagesspiegel, политик пользуется не только своими полномочиями на должности главы совета директоров газопровода, но и старыми связями.

На пути успешной реализации масштабного проекта сейчас стоят США и Украина. Да и Еврокомиссия настроена скептически, так как считает, что газопровод усилит зависимость от России и позволит Москве вывести из эксплуатации тубу, проходящую через территорию Украины.

Немецкое издание полгода назад писало, что Шредер вновь и вновь хвалит Путина и критикует политику Германии в отношении России. В качестве яркого примера в статье приводится совместный ужин экс-канцлера с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Автор: Александр Комаров19 марта 2018, 20:28

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