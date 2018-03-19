Победа Путина разрушила безумные планы Киева

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передумал вводить санкции в отношении экс-канцлера Германии и члена Совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера. Показательно, что дипломат взял свои слова назад сразу же после объявления победы Владимира Путина на президентских выборах в России.

Что отрезвило господина Климкина на самом деле не важно. Политика противоречащих заявлений не нова для украинских госчиновников. Ранее Климкин в беседе с немецким изданием Bild заявил, что Евросоюз должен рассмотреть план действий в отношении Шредера, который, по мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, является важнейшим лоббистом Путина.

До того, как Климкин поменял свое мнение, ему успела ответить канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она решительно заявила, что в Германии никто не будет вводить какие-либо санкции в отношении бывшего руководителя страны, 73-летнего Шредера.

Напомним, что в сентябре 2017 года Герхарда Шредера избрали председателем совета директоров российской компании "Роснефть". В Германии он защищает интересы проекта "Северный поток – 2", причем, как писала в конце 2017 года немецкая Der Tagesspiegel, политик пользуется не только своими полномочиями на должности главы совета директоров газопровода, но и старыми связями.

На пути успешной реализации масштабного проекта сейчас стоят США и Украина. Да и Еврокомиссия настроена скептически, так как считает, что газопровод усилит зависимость от России и позволит Москве вывести из эксплуатации тубу, проходящую через территорию Украины.

Климкин призвал ЕС ввести санкции в отношении Шрёдера https://t.co/RZ7mEkyY6T pic.twitter.com/gK0TXCbBZL — RT на русском (@RT_russian) 19 марта 2018 г.

Немецкое издание полгода назад писало, что Шредер вновь и вновь хвалит Путина и критикует политику Германии в отношении России. В качестве яркого примера в статье приводится совместный ужин экс-канцлера с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.