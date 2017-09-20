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Политика

Экс-канцлер ФРГ предсказал судьбу Крыма

Герхард Шредер. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
Ни один российский президент – кто бы ни занял в будущем эту должность – не выведет Крым из состава России. В этом убежден бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он подчеркнул, что Европа заинтересована в сильной России.
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Исторически Германия и Россия связаны. Но нынешняя немецкая позиция – особенно по вопросу санкций – вызывает разочарование у русских, отметил Герхард Шредер.

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Экс-канцлер ФРГ предупредил: не стоит ставить под угрозу успехи Вилли Брандта (канцлера ФРГ в 1969-1974 годах, автора "новой восточной политики", смягчения напряжения между странами Восточной и Западной Европы). Шредер уверен, что Германия не должна руководствоваться интересами США, когда дело касается России. Вашингтон не заинтересован в сильной Москве. "Но Европа, особенно Германия, имеет другие интересы", – заявил бывший канцлер в интервью немецкому журналу Stern.

Отчуждение между Берлином и Москвой растет, в частности, из-за отношения Германии к воссоединению Крыма с Россией, подчеркивает Шредер. По его словам, в разговорах с русскими он снова и снова слышит о том, что именно Россия помогла Германии воссоединиться. Что же касается Крыма, то он был российским с 18-го века, напоминает бывший канцлер. "Я предсказываю, что не будет российского президента, который вывел бы Крым из состава России", – приводит издание слова Шредера.

 Крым вновь стал российским в марте 2014 года после референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев. Украина и западные страны не признают итоги референдума. Однако Владимир Путин заявил, что он был проведен в соответствии с международным правом и вопрос Крыма закрыт. 

Рассказал Шредер журналистам и своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. "Мы друзья, я поддерживаю эти личные отношения, и я буду продолжать это делать", – сказал экс-канцлер. Он подчеркнул, что это чисто человеческие отношения. И они не имеют никакого политического значения – поскольку государственной должности в настоящее время Шредер не занимает.

Герхард Шредер неоднократно выступал с критикой санкционной политики Евросоюза. Он подчеркивал, что Россия – важнейший сосед ЕС, член Совета Безопасности ООН и ее нельзя изолировать.

Автор: Андрей Евлампиев20 сентября 2017, 16:40

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