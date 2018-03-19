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Политика

Путин пообещал перестановки в кабмине

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru
Состав российского правительства изменится после инаугурации президента. Победивший на выборах главы государства Владимир Путин уже рассматривает кандидатуру на пост руководителя кабинета министров.
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Владимир Путин заявил о грядущих перестановках в правительстве. Все изменения произойдут после того, как президент вступит в свои полномочия, заявил вновь избранный глава государства.

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"Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать", – заявил Путин на пресс-конференции в своем предвыборном штабе. Он отметил, что не планирует в течение нового президентского срока перераспределять полномочия между ветвями власти. А кандидатура на пост главы правительства уже рассматривается.

В конце 2017 года фонд "Петербургская политика" предположил, что после президентских выборов под ударом могут оказаться министр культуры Владимир Мединский, вице-премьеры Виталий Мутко и Дмитрий Рогозин. Премьер Дмитрий Медведев может сохранить свой пост. Кроме того, есть вероятность, что кабинет вице-премьеров могут увеличить с нынешних девяти до 12 участников, напоминает Ura.ru.

В соответствии с законом, в течение десяти дней после голосования Центризбирком определяет окончательные результаты выборов главы государства. Инаугурация президента России должна состояться на 30-й день после обнародования результатов выборов.

По прогнозам политологов, состав правительства может обновиться на 30-40%. "Безусловно, правительство в апреле 2018 года уйдет в отставку, и, безусловно, в нем появятся новые фигуры. Каких-то людей ждет повышение, каких-то – понижение, кого-то мы там не увидим. Но это будет касаться не более 30-40% нынешнего кабинета. То есть костяк в любом случае сохранится – может быть, в видоизмененной форме", – заявил в эфире НСН политолог Олег Матвейчев.

Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин – не сторонник радикальных решений и не собирается "рубить головы". Тем не менее кадровая революция неизбежна.

Центризбирком обработал 99,75% протоколов участковых комиссий. По предварительным результатам, действующий президент Владимир Путин набрал на выборах 18 марта 76,67% голосов. 

Автор: Андрей Евлампиев19 марта 2018, 09:36
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