Крым безоговорочно выбрал Путина

Стали известны предварительные результаты голосования в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин заручился поддержкой абсолютного большинства жителей полуострова.

На настоящий момент Путин набирает в Крыму 91,7% голосов избирателей, а в городе русской воинской славы Севастополе – 92%. Подсчет голосов пока продолжается. Для Крыма сегодняшний день – не просто день выборов, но и четвертая годовщина исторического воссоединения с Россией.

На 22:35 по Москве подсчитано 39% голосов избирателей. Безоговорочно лидирует Владимир Путин – 74,0%, Павел Грудинин – 14,1%, а тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский – 6,5%.

В России 18 марта состоялись седьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет. В избирательных бюллетенях было восемь кандидатов.

Это действующий президент Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, представитель "Коммунистов России" Максим Сурайкин, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", а также представители Партии Роста Борис Титов, "Яблока" Григорий Явлинский и Сергей Бабурин от "Русского общенационального союза".