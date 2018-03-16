Собянин поставил крест на "карусели" Навального

Московские власти не допустят провокаций в ходе выборов президента, которые пройдут в России в грядущее воскресенье. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. В своем блоге градоначальник подробно рассказал о новом порядке голосования на выборах главы государства в Москве.



"На выборах 18 марта будет действовать новый для москвичей порядок голосования не по месту регистрации – "мобильный избиратель", – отметил Собянин. Это значит, пояснил мэр, что граждане смогут отдать свой голос за того или иного кандидата на любом участке. Главное – успеть подать заявление в территориальный избирком, многофункциональный центр (VAW) или посредством сайта госуслуг.

Конечно, подчеркнул Собянин, проголосовать на выборах можно только один раз. "Актуальная тема для Московского региона, где миллионы людей фактически живут не по месту регистрации. И сотни тысяч проживают в области, а работают в Москве, и наоборот", – отметил столичный градоначальник.

Прокомментировал Собянин и слухи о том, что это нововведение якобы приведет к множеству нарушений. Мол, один избиратель сможет проголосовать несколько раз. Мэр уверен: изменение порядка голосования не приведет к всевозможным "каруселям" и прочим провокациям. "Прием заявлений о голосовании не по месту жительства закончился четыре дня назад", – подчеркнул Собянин. По его словам, дабы избежать дублирования, Центризбирком и Московский городской избирком сверили списки граждан, воспользовавшихся такой возможностью.

В своем блоге рассказываю, почему порядок голосования НЕ по месту регистрации не приведет к провокациям и "каруселям": https://t.co/SARteCwsbw — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 марта 2018 г.

В соответствии с правилами, "мобильный избиратель" прикрепляется лишь к одному участку – тому, где он подал первое заявление. Вторые и последующие заявления будут признаны недействительными. Для этого общефедеральная и городская избирательные комиссии и проводили сверку списков избирателей.

Московский горизбирком также разошлет SMS-оповещения так называемым заблудившимся избирателям, которые подали заявления о голосовании на разных участках. В сообщении будут разъяснены допущенные ошибки, а также указан адрес того участка, где граждане смогут проголосовать.

Следует отметить, что за подобного рода провокации российским законодательством предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 142.2 Уголовного кодекса "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме".

"Конечно, провокаторов хватает. Не сомневаюсь, что по сложившейся "доброй" традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные "карусели" будет невозможно", - резюмировал градоначальник.

Напомним, очередные, седьмые по счету президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").