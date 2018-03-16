Киев встрепенулся после отравления предателя Скрипаля

Как известно, иногда лучше промолчать. Это относится и к политикам. Но только не к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Глава внешнеполитического ведомства Незалежной периодически выступает с откровенно глупыми и нелепыми заявлениями. На этот раз он накинулся с очередными обвинениями в адрес России, заявив, что она "фактически ведет третью мировую войну против западных стран".



По мнению главы МИДа Незалежной, на фоне отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери "всем понятно, что Россия ведет войну, но гибридными методами". Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью "Украинской службе Би-би-си".

Россия, сказал Климкин, "поставила себя в один ряд с Сирией, Ираком и Северной Кореей". "Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", — поделился своими нездоровыми фантазиями украинский министр.

Он выразил уверенность, что Запад создаст некую коалицию, целью которой будет противостояние Москве и противодействие распространению "российской угрозе", которая якобы несет опасность "западным ценностям". "Мы... находимся на переднем рубеже этой борьбы", – подытожил Климкин, по всей видимости, имея в виду Украину.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая к отцу из Москвы. Оба находились в бессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение, что это был "Новичок".





В Лондоне в случившемся принялись тут же обвинять Россию, естественно, не имея при этом никаких доказательств виновности Москвы. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в качестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.

Остается вопрос: зачем России травить бывшего сотрудника ГРУ, какая ей от этого польза? На это британские, да и западные политики предпочитают не давать ответ. На Украине же начали радостно поддакивать Западу. Еще бы, ведь очередной виток антироссийской истерии крайне выгоден Киеву, который под это дело хочет выбить дополнительную помощь от США и Европы для противостояния "российской агрессии".