Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля

Запад скоординированно пытается оказать давление на Россию в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери. США, Великобритания, Германия и Франция назвали инцидент "нарушением суверенитета Британии со стороны России", сообщает новостной телеканал Sky News, ссылаясь на заявление лидера четырех стран.

"Любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам", – сказано в заявлении.

По словам лидеров этих государств, применение нервно-паралитического газа – это первое использование отравляющего вещества в целях нападения в Европе с момента окончания Второй мировой войны. Также Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция призвали Россию предоставить полную информацию о программе "Новичок" – якобы именно этим веществом были отравлены Скрипаль и его дочь.

Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона у торгового центра были найдены находящиеся в бессознательном состоянии Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка, которая совершала пробежку. Следов насилия на их телах обнаружено не было. По версии правоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом.





В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию. При этом, как это часто бывает на Западе, не удосужившись привести никаких доказательств своим голословным утверждениям. В среду, 14 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в качестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Сергей Скрипаль родился в 1951 году. Работал в Главном разведывательном управлении. В России его обвинили в шпионаже в пользу Запада. Как утверждает следствие, полковник передавал секретные сведения иностранным разведкам с середины 1990-х годов.