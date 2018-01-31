От Навального сбежали хомяки

Руководители региональных штабов Алексея Навального, координировавшие массовые акции с целью дискредитировать президентские выборы 2018 года, выходят из игры. Одним из первых в кампании разочаровался главный активист из Краснодарского края. Его примеру позже последовал коллега из Тосно и другие. Между решением о сворачивании работы и закрытием штабов прошли считаные часы.



Руководивший работой штаба Навального в Тосно (Ленинградская область) Андрей Ермилов опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" видеозапись, в которой поблагодарил всех своих соратников за проделанную работу, посетовав, что людей было немного, однако "все старались для достижения общей цели".

При этом, отметил он, сотрудники местного штаба ничего, кроме упреков, из головного офиса Навального не получили (например, за отсутствие провокаций, беспорядков и задержаний). Такое поведение идейного лидера "забастовки избирателей", который, кстати, сам в акции не участвовал, разочаровало еще в недавнем прошлом ярого сторонника Навального.

Ермилов заявил, что не готов подставляться сам и подставлять единомышленников под дубинки ради того, чтобы Навальному было на что сетовать в Сети. Подводя итог прошедших в ряде городов мероприятий, он назвал их "унылым бардаком", заслуживающим лишь насмешки.

Кстати, сторонники Навального отворачиваются от своего недавнего кумира не первый раз. Ранее о решении закрыть штаб заявили активисты из города Горячего Ключа, что в Краснодарском крае. Его бывший руководитель Карина Усманова также заявила о разочаровании кампанией Навального.

Усманова считает участие в подобных мероприятиях нездоровой игрой, а выбранный сторонниками несостоявшегося кандидата в президенты путь провокаций и забастовок называет тупиковым. Она также отказалась от дальнейшего перечисления денег на акции сторонников Навального.

По мнению директора Московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнеры" Дмитрия Аграновского, центробежная тенденция в стане Навального закономерна. Он не оправдал надежд своих сторонников, уверен юрист. Те, на кого делали ставку последователи блогера, поняли, что хулиганские методы не дают какого-либо результата, кроме возможности их лидеру записать новое видео с очередным псевдоразоблачением.

Дмитрий Аграновский не понаслышке знает о ситуации в команде Навального – он лично знаком со многими из его сторонников и их административными и уголовными делами. Молодые люди, по его словам, просто перестали верить своему идейному вдохновителю, устав от повторяющихся несанкционированных акций.

Напомним, последняя акция сторонников блогера, к которым в интернете прочно приклеилось прозвище "хомяки" Навального, установила антирекорд посещаемости – даже в столице она едва ли собрала даже тысячу участников. В других городах дела обстояли еще хуже. Такое положение дел позволяет сделать вывод, что сторонники устали от Навального и больше не хотят участвовать в рискованных провокациях ради лайков для его очередных видеороликов.