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Стала известна цена провокационных заявлений Собчак

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Ксению Собчак не волнует резкое снижение рейтинга из-за ее антироссийских заявлений. Кандидата в президенты интересует лишь цена, за которую она может продать свой политический проект, уверены аналитики. Пока что ей дают 900 миллионов рублей из того миллиарда, который Собчак запросила.
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Ксения Собчак прекрасно понимала, что ее высказывания в интервью CNN станут известны и российской аудитории. Однако, заявляя в очередной раз о принадлежности Крыма, о том, что Россия "заслужила" санкции, кандидат в президенты рассчитывала не на признание западной аудитории, а на то, что ее услышат определенные люди. Проще говоря, Собчак хочет дорого продаться.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Если бы Собчак действительно хотела удачно выступить на президентских выборах, то говорила бы совершенно другие вещи, а таких заявлений о Крыме и санкциях не делала. Но цель у нее, судя по всему, иная. Ксения перехватывает инициативу у Алексея Навального, который на Западе более узнаваем, популярен, и к нему там относятся очень благожелательно. Но он не в обойме кандидатов в президенты, поэтому Собчак последовательно оттесняет Навального в свою информационную тень. Сначала она это сделала в России, теперь воплощает это на Западе", – считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Политолог уверен: получив информационное преимущество, Собчак попытается прагматично его монетизировать. Возможно, решит продать свой политический проект – причем не один раз, а несколько, на каждом из этапов президентской кампании. Существуют несколько групп влияния, каждой из которых на разных отрезках предвыборной гонки Собчак может пригодиться для решения текущих задач.

"Я никогда не сомневался в коммерческой жилке Ксении Собчак, но думаю, что сейчас она проявится в полной мере. На фоне возможного заработка электоральный результат ее интересует в меньшей степени", - цитирует Мухина "Московский комсомолец".

Если принять эту версию, возникает вопрос, почему Собчак ищет спонсоров на Западе, ведь использовать иностранные деньги для избирательной кампании запрещено. По мнению экспертов, Ксении Анатольевне такое нарушение будет только на руку: она предстанет в роли терпящей преследования со стороны властей.

Собчак оценила свою избирательную кампанию в 15 миллионов долларов – около миллиарда рублей. Эту цифру она назвала на первой пресс-конференции в качестве кандидата и повторила в последнем интервью. "Для богатого человека миллион долларов – небольшие деньги. Пятнадцать человек по миллиону – вот вам и кампания", – ответила она на вопрос, где возьмет финансы. Но сколько раз ей придется пересмотреть свое отношение к Крыму и антироссийским санкциям, если у каждого из 15 богатых свой взгляд на эту проблему, задался вопросом автор статьи.

Как писали Dni.Ru, Собчак сообщила, что некие богатые люди дали ей на избирательную кампанию 900 миллионов рублей в иностранной валюте. Два спонсора, которых экс-ведущая "Дома-2" назвала "хорошо известными", по мнению кандидата, сами назовут себя в скором времени.

Автор: Андрей Евлампиев10 ноября 2017, 11:07

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