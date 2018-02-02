Состояние больного Порошенко резко ухудшилось

Окружение президента Украины Петра Порошенко пользуется его неадекватностью и поддерживает нелепые фантазии главы государства. Об этом заявил известный киевский журналист Вячеслав Чечило.



Продолжение: Перепуганный Порошенко загнал себя в угол

"Я, кажется, разгадал, что происходит на Банковой (место расположения администрации украинского лидера. – Прим. ред.). Порошенко неадекватен и, возможно, психически болен – диабет иногда дает серьезные осложнения", – написал журналист.

Однако окружение главы государства всеми силами поддерживает его фантазии, подчеркнул Чечило. Причина банальна – корыстные интересы приближенных к Порошенко чиновников и бизнесменов, уверен он. "Пока президент сходит с ума, они судорожно набивают карманы, веря, что отвечать будет он, а не они", – пояснил киевский журналист.

Напомним, что недавно глава Незалежной попал в очередной скандал. Принадлежащая Порошенко кондитерская компания Roshen подала в суд на крупную торговую сеть "Ашан".

Юристы предприятия заявили, что французский ретейлер якобы использует упаковки, слишком похожие на коробки для "Киевского торта", который выпускает Roshen. Заявление подано в Хозяйственный суд украинской столицы.

Как утверждает истец, потенциальный покупатель может спутать торты "Ашана" с "Киевским", из-за чего Roshen недополучит часть прибыли. Рассмотрение заявления назначено на 5 февраля.

Оказывается "Киевский торт" это творение гениального кондитера Петра Порошенко. pic.twitter.com/qGBccztFDB — Голос Мордора (@spacelordrock) 1 февраля 2018 г.

Подобные претензии вызвали массу насмешек и ироничных комментариев со стороны пользователей Сети. По их словам, иск к "Ашану" является показателем жадности украинского президента.

"А котлеты по-киевски тоже запретить?" – задался вопросом в соцсети Twitter Невоструев Владимир. "Подумаешь! На ценнике слово допишем – бывший "Киевский торт", – пошутил Ван Намбер.