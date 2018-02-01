Польша вывела из себя нервного Порошенко

Президенту Украины категорически не понравился принятый в Польше закон, осуждающий бандеровскую идеологию. Петр Порошенко разразился гневными комментариями на своей странице в соцсети.

По мнению главы Украины, принятый документ абсолютно необъективен и категорически неприемлем. Порошенко написал у себя в Facebook про историческую правду и стратегическое партнерство Киева и Варшавы.

"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы. Закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей", – пишет президент.

Еще дальше пошел депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. После принятия скандального закона он предложил отозвать украинского посла из Варшавы и связаться с США. По его словам, украинский парламент должен рассмотреть инициативы, которые станут помехой польскому шовинизму.

Напомним, что польский сенат принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду украинского национализма, отрицание Волынской резни и утверждения, обвиняющие поляков в пособничестве нацистам в период Второй мировой войны. Также запрещено употребление выражения "польские лагеря смерти" и бандеровская идеология в любых ее проявлениях.





Варшава, как и Москва, крайне болезненно относится к героизации пособников нацистов официальным Киевом. В ноябре прошлого года тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковской рекомендовал руководству Незалежной прекратить прославление печально известной Украинской повстанческой армии (запрещена в России), одним из лидеров которой был Степан Бандера.

А за два месяца до этого глава польской дипломатии прямо сказал, что Украина с Бандерой в Европу не войдет. После этого в МИД Украины был вызван польский посол, которому указали на некорректность высказывания.