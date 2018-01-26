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Политика

Польша всадила нож в спину Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/Mateusz Wlodarczyk
Польский Сейм (нижняя палата парламента республики) принял закон, запрещающий пропаганду "бандеровской идеологии". О решении народных избранников в своем Twitter сообщил основатель партии-инициатора законопроекта Kukiz'15 Павел Кукиз.
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Документ дает определение преступлениям украинских националистов и их формирований, сотрудничавших с нацистской Германией. Нормативно-правовой акт предполагает возможность возбуждения уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления. Санкции предусмотрены довольно строгие – до трех лет лишения свободы.

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Издание Do Rzeczy напоминает, что "антибандеровский закон" был представлен депутатами еще год назад, однако все это время он находился в замороженном состоянии. Парламентарии хотели приступить к его рассмотрению во время одного из заседаний в ноябре прошлого года, однако документ был снят с повестки. По мнению некоторых польских СМИ, власти страны пошли на это, чтобы не осложнять отношения с Киевом в преддверии поездки президента Польши Анджея Дуды на Украину.

Варшава, как и Москва, крайне болезненно относится к героизации пособников нацистов официальным Киевом. В ноябре прошлого года тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковской рекомендовал руководству Незалежной прекратить прославление печально известной Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России. – Прим.Ред.).


Боевики этой организации устроили в 1943 году так называемую Волынскую резню – этнические чистки поляков. по разным оценкам, жертвами массовых расправ стали около 100 тысяч человек. Одним из лидеров УПА был Степан Бандера.

Помимо националистов, болевой точкой во взаимоотношениях Киева и Варшавы является западноукраинский город Львов. До конца Первой мировой войны он находился в составе Австро-Венгерской империи, позже стал частью независимой Польши. В 1939 году СССР, в числе прочих, присоединил Львов к территории Украинской Советской Социалистической Республике (УССР). Ранее вице-консул диппредставительства Польши в украинском Луцке Марек Запура заявил, что город принадлежит Варшаве.

Автор: Иван Поляков26 января 2018, 18:51

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