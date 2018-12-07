Уходящей на покой Меркель вставили нож в спину

Ангелу Меркель под несмолкающие овации проводили на партийную пенсию: канцлер Германии ушла с поста главы Христианско-демократического союза (ХДС). Многим казалось, что непотопляемая фрау будет возглавлять ведущую партию Германии до глубокой старости, но судьба распорядилась иначе. Правда, вот с прощальным подарком соратники Меркель промахнулись.

На прощание однопартийцы подарили Меркель дирижерскую палочку, которой легендарный Кент Нагано дирижировал во время концерта для глав государств и правительств большой двадцатки в Гамбурге в 2017 году. Правда, непонятно кем будет теперь управлять фрау Меркель, да к тому же и подарок оказался с неприятным намеком.

Сама Меркель, конечно, ничего такого не сказала – дареному коню в зубы не смотрят! Но один из делегатов съезда напомнил в его кулуарах, что саммит G20 в июле 2017 года запомнился массовыми беспорядками, а симфонический концерт в филармонии на Эльбе чуть не отменили из-за протестов. Начавшись с получасовым опозданием, он проходил под крики протестующих под окнами, а пока лидеры двадцатки наслаждались музыкой, на улицах Гамбурга шли настоящие бои с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Именно поэтому дирижерскую палочку уже бывший соратник Меркель назвал бестактным подарком, объяснив свою оценку тем, что канцлер больше не будет задавать такт политической музыке.

В своей последней речи Ангела Меркель выразила благодарность за то, что ей выпала честь почти на протяжении двух десятков лет возглавлять большую, великолепную и главную, как она выразилась, партию. Себя она похвалила за достоинство и самоотверженность, с которыми выполняла свои обязанности.





"Пришло время открыть новую главу", – сказала в заключении Меркель и сорвала двадцатиминутные овации. Некоторые политики даже не смогли сдержать слез. В руках многих делегатов съезда были плакаты, на которых было написано "Спасибо, шеф, за 18 лет председательства в ХДС".

Ангела Меркель возглавляет ХДС с 2000 года, а пост канцлера Германии занимает с 2005 года. Она – политик-тяжеловес и на сегодня – самая влиятельная женщина в мире. Мало кто знает, что будущий канцлер Германии в юности спекулировала черникой с фантастической в то время маржой – 200%. Дело происходило в восточногерманском "Товариществе по торговле овощами и фруктами". Этот факт не мешал молодой Ангеле разносить на комсомольских собраниях других людей, которые поступали точно так же.

Еще фрау канцлер жутко боится собак. Страх появился у нее после того, как ее укусил за ногу охотничий пес. Все помнят казус, связанный с ее вынужденным общением с собакой, которое произошло не где-нибудь, а в сочинской резиденции Владимира Путина в 2007 году.

Собрали лучшее из статьи New Yorker о Меркель и Путине (и Кони) http://t.co/Lp9lLLnwft pic.twitter.com/FFfIzg6823 — Forbes Бизнес (@ForbesCareer) 27 ноября 2014 г.

Во время общения двух лидеров в комнату, где шли переговоры, внезапно вошел лабрадор Кони и залаял. Меркель еле сдерживала страх, но с честью прошла это испытание. Позже Владимир Путин рассказал, что ему было неизвестно о фобии Меркель и после инцидента он принес ей свои извинения.

По своей основной специальности Ангела Меркель (урожденная Каснер) – физик. Во время учебы в середине 70-х она встретила своего будущего первого мужа Ульриха Меркеля. Через пять лет супруги расстались, но замена нашлась быстро – фрау Меркель полюбила другого физика Иоахима Зауэра. Влюбленные официально расписались 30 декабря 1998 года. При этом, менять свою фамилию, полученную от первого мужа, будущий канцлер не стала.





Чем займется Меркель после ухода из большой политики, пока неизвестно. Ведь на посту канцлера она останется еще до 2021 года. О своем решении закончить политическую карьеру Меркель объявила в октябре 2018 года, тогда она признала растущее негодование избирателей действиями правительства и выразила надежду, что ее уход позволит изменить имидж власти и ее партии.