Раскрыт тайный роман Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель

Президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель по ошибке приняли за супругов во время официальной церемонии, приуроченной к столетию со дня завершения Первой мировой войны. Теперь в СМИ появились слухи, что их действительно связывают не только официально-деловые отношения.

В минувшее воскресенье, 11 ноября, президент Франции и канцлер Германии посетили торжественное мероприятие рядом с городом Компьень, где в 1918 году было принято соглашение о прекращении военных действий между Антантой и Германией. Во время встречи с публикой Макрон познакомился с пожилой женщиной, которая по ошибке назвала Ангелу Меркель супругой главы Франции.

"Мистер Макрон! Это невероятно – такой маленький человек, как я, пожимает руку президенту республики! Это потрясающе! Я готова расплакаться", – обратилась женщина к лидеру. Затем она повернулась к Ангеле Меркель: "И Вы, миссис Макрон!" Канцлер Германии в ответ улыбнулась ей и с помощью переводчика назвала свою должность. Неизвестно, услышала ли пенсионерка этот ответ, но она все время повторяла слово "потрясающе".

Затем Меркель и Макрон сделали несколько совместных фотографий, который вызвали у пользователей Сети особый интерес. Они посчитали, что снимки получились слишком трогательными для людей, которых связывают исключительно деловые отношения. "Хочу, чтобы у меня были такие же отношения", "Вы очень милые", "Брижит Макрон будет очень ревновать", "Неужели Вы обманули свою супругу?" – обратились подписчики к президенту Франции. Не обошлось и без шуток: один из пользователей сравнил их с бабушкой и внуком. "Похоже на то, как будто парень вывел свою бабушку погулять", – написал он.

Напомним, что торжественное мероприятие в честь столетия со дня завершения Первой мировой войны посетили более 70 лидеров государств и международных организаций. В Париж также прибыл президент России Владимир Путин. Он позднее рассказал, что побеседовал с президентом США Дональдом Трампом.