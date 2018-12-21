Отступать некуда: Порошенко заставили объявить войну России
Нардеп Виталий Куприй внес в Верховную раду проект обращения к Петру Порошенко с просьбой объявить войну России. В документе также идет речь разрыве дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с нашей страной, пишет РИА Новости.
Такими обращениями Рада фактически подталкивает главу государства к принятию безумных решений. Видимо, депутаты забыли судьбу президента Грузии Михаила Саакашвили, рискнувшего в 2008 году напасть на российских миротворцев в Южной Осетии.
Между тем эксперты не отрицают, что Украина планомерно готовится к войне с Россией. Провокация в Керченском проливе была пробным камнем, и сейчас, заручившись поддержкой Запада, Киев с высокой долей вероятности может придумать новую военную операцию на суше или на море.
С юридической стороны к этому все готово: Украина разорвала всеобъемлющий Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. До этого Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Депутат предсказал исход провокации Порошенко.https://t.co/1jqpIwVq4R#порошенко pic.twitter.com/antG08UcOM— Вечерняя Москва | Новости (@onlinevmru) 21 декабря 2018 г.
При этом почему-то Киев продолжает оставаться самым главным стратегическим торговым партнером Москвы: товарооборот между двумя странами за последний год увеличился на 25%.
Напомним, что Петр Порошенко уже заявлял о войне с Россией в эфире американского телеканала Fox News. До этого он объявил
в приграничных с Россией областях военное положение.
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