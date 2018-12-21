Россия и Белоруссия становятся ближе

Россия и Белоруссия наметили серьезные шаги по сближению: обсуждаются вопросы единого правового пространства, развития научно-технологических контактов, отмены роуминга между странами. Все это – в центре внимания открывшейся сегодня в Москве 55-й сессии парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

Встречу открыл спикер Госдумы Вячеслав Володин, сказав, что во время двухдневной сессии предстоит обсудить несколько важных для развития Союзного государства вопросов, в первую очередь его бюджет.

Он будет ориентирован на 11-ть программ в таких сферах, как обеспечение безопасности, научно-технические исследования, инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, связь и развитие цифровой экономики. Володин подчеркнул, что депутатам нужно будет обеспечить парламентский контроль за исполнением бюджета.

Приоритетным вопросом, который волнует миллионы людей и в России, и в Белоруссии, Вячеслав Володин назвал отмену роуминга между странами. Важной теме будет посвящен правительственный час, который пройдет завтра, 22 декабря.





Это – новый формат работы, его депутаты утвердили год назад в Брянске. Также на правительственном часе парламентарии обсудят вопросы формирования единого научно-технологического пространства.

В своем выступлении спикер Думы остановился на важности формирования единого правового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ.

Подготовка проекта концепции сближения законодательств России и Белоруссии находится на завершающей стадии. На ее основе нам будет необходимо разработать дорожную карту по гармонизации законодательства.

По мнению Володина, единое правовое пространств позволит создать равные условия для работы компаний и предприятий двух стран.





Обсудят участники встречи и работу молодежной палаты при парламентском собрании Союзного государства, ее представители также участвуют в заседании.

Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.