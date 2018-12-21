Порошенко гонит флот на убой в Керченский пролив
Провокация будет гораздо опаснее, если в ней примут участие британцы, уверен аналитик. "Великобритания прислала корабль в Одессу, сейчас он там находится. Если он пойдет с украинскими кораблями, все будет серьезно", – цитирует аналитика издание "ПолитНавигатор".
Он напомнил, что корабли ВМС Незалежной по договоренности Москвы и Киева могут проходить в Азовское море, тогда как судам стран НАТО, в частности Великобритании, доступ туда закрыт. России придется реагировать, если в Керченский пролив вместе с украинскими кораблями попытаются прорваться суда Североатлантического альянса, сказал Семченко.
По словам политолога, Москва в таком случае будет вправе утопить британский корабль. Семченко не исключил, что Порошенко отдаст приказ о самоподрыве украинского судна, и тогда можно ожидать любого развития событий.
"Войны, в том числе мировые, начинались и с меньших поводов", – заключил эксперт.
Напомним, 25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил вторглись в российские территориальные воды у Керченского пролива. Позже пограничники ФСБ задержали корабли и доставили в порт Керчь. По инициативе Порошенко на Украине было объявлено военное положение.
Пару дней назад секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход кораблей Незалежной в Керченском проливе. По его словам, медлить с этим вопросом нельзя.
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