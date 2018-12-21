Названо условие начала войны между Россией и Украиной
Экс-чиновник раскритиковал позицию некоторых украинских политиков, которые считают нормальным возможный дефолт страны по внешним обязательствам, в том числе перед Международным валютным фондом и другими западными институтами. Внешние долги Незалежной, уверен Суслов, не экономический, а политический вопрос.
Долговые обязательства Киева предполагают его полную зависимость от кредиторов. "Поэтому свобода выбора, а следовательно, и независимость страны утрачиваются”, – пояснил бывший министр экономики.
Суслов подчеркнул, что на фоне геополитического противостояния России и Запада США и их союзники согласятся на списание долгов или другую поблажку, если Киев пойдет на обострение отношений с Москвой. Наращивание долгов Незалежной выгодно кредиторам, уверен политик, поскольку ставит Украину в еще более подчиненное положение перед внешними игроками.
Напомним, после провокации кораблей Военно-морских сил Незалежной в Керченском проливе президент страны Петр Порошенко упомянул о войне с Россией. В интервью американскому телеканалу Fox News украинский лидер обратился к главе российского государства Владимиру Путину. Несмотря на громкие слова, объявления войны со стороны Киева не последовало.
Позже Порошенко пояснил свои слова. "Это явный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины", – сказал политик перед встречей с главой Евросовета Дональдом Туском.
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